Niższy wzrost gospodarczy na świecie i w USA

OECD przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy zwolni z 3,2% w 2024 roku do 3,1% w 2025 roku i 3,0% w 2026 roku. To spadek w porównaniu do grudniowych prognoz, które zakładały 3,3% wzrostu w latach 2024 i 2025. Gospodarka USA, która w ostatnich latach rozwijała się w szybkim tempie, ma spowolnić do 2,2% w 2025 roku i 1,6% w 2026 roku – mniej niż wcześniej oczekiwano.

Reklama

Mathias Cormann, sekretarz generalny OECD, podkreślił, że kluczowym czynnikiem wpływającym na obniżone prognozy jest niepewność dotycząca polityki handlowej. Organizacja zakłada, że od kwietnia USA wprowadzą dodatkowe cła na towary z Kanady i Meksyku, co znacząco obciąży handel międzynarodowy.

Cła uderzają w gospodarki Kanady i Meksyku

Kanada i Meksyk, na które USA nałożyły cła, doświadczą wyraźnego spowolnienia. Prognozy dla Kanady zostały obniżone do 0,7% wzrostu PKB w 2024 roku (wcześniej oczekiwano 2%). Meksykańska gospodarka ma się skurczyć o 1,3%, mimo że wcześniejsze przewidywania mówiły o 1,2% wzroście.

Gdyby planowane podwyżki ceł były mniejsze lub obejmowały mniej produktów, globalny wzrost mógłby być wyższy, a inflacja niższa. Jednak nawet w takim scenariuszu tempo rozwoju gospodarczego na świecie byłoby słabsze niż wcześniej prognozowano.

Wzrost inflacji i konsekwencje dla polityki pieniężnej

OECD zrewidowała również prognozy inflacyjne. Wzrost cen ma być wyższy niż wcześniej oczekiwano, choć tempo jego spadku będzie stopniowe. Inflacja bazowa pozostanie powyżej celów banków centralnych do 2026 roku.

Dla USA OECD przewiduje inflację na poziomie 2,8% w 2025 roku – więcej niż 2,1% zakładane w grudniu. Dla gospodarek G20 prognozy wzrosły z 3,5% do 3,8%. Cormann zaznaczył, że cła i niepewność polityczna podnoszą koszty handlu, wpływając negatywnie na ceny i wydatki konsumentów.