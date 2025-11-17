Źródło, na które powołuje się gazeta, określiło plan jako „poważny”. „Telegraph” ujawnił w niedzielę, że przyznanie statusu uchodźcy politycznego dotyczyłoby m.in. aktywistów kontestujących kwestie płci biologicznej i kulturowej, osób krytykujących politykę proimigracyjną oraz sprzeciwiających się aborcji.

Wstrzymanie przyjmowania uchodźców przez USA

„Interwencja ta jest kolejnym sygnałem gotowości prezydenta Trumpa do ingerencji w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii w obliczu rosnących transatlantyckich obaw dotyczących ochrony wolności słowa” – oceniła redakcja.

Przypomniano, że w styczniu po objęciu urzędu Trump wstrzymał przyjmowanie przez USAniemal wszystkich uchodźców, lecz stworzył precedens w sprawach azylu politycznego, przyznając status uchodźcy Afrykanerom, twierdzącym, że w RPA doświadczają dyskryminacji rasowej.

Możliwy azyl dla Europejczyków

W październiku pojawiła się informacja, że amerykański przywódca może zaoferować azyl polityczny Europejczykom sprzeciwiającym się imigracji oraz osobom prześladowanym za wyrażanie poparcia dla populistycznych partii politycznych.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP)