Prezydent Trump poparł dodatkowe sankcje przeciwko Rosji podczas rozmowy z dziennikarzami przed swoim powrotem z Florydy do Waszyngtonu. Zapytany, czy popiera inicjatywy w Kongresie nakładające presję na Rosję, odparł, że „słyszał, że Republikanie to robią” i że nie ma nic przeciwko temu.

Reklama

Surowe przepisy dla krajów prowadzących interesy z Rosją

- Republikanie wprowadzają bardzo surowe przepisy (...) na każdy kraj prowadzący interesy z Rosją, i mogą do tego dodać Iran - sam to zasugerowałem. Więc każdy kraj prowadzący interesy z Rosją będzie bardzo surowo ukarany. Możemy dodać Iran do tej formuły - powiedział Trump.

Nie jest jasne, o jakim projekcie mówił prezydent USA. W Kongresie zgłoszono już kilka projektów ustaw przewidujących sankcje przeciwko Rosji, jednak dotąd nie były one poddane pod głosowanie ze względu na sprzeciw prezydenta. Największym poparciem - aż 85 ze 100 senatorów - cieszy się inicjatywy senatora Lindseya Grahama, zgłoszona jeszcze w kwietniu, zakładająca m.in. bardzo wysokie cła (500 proc.) na towary kupujących rosyjską ropę i surowce. Graham w sobotę spotkał się z Trumpem i grał z nim w golfa. Senator jest również współautorem projektu uznającego Rosję za państwo wspierające terroryzm, jeśli Moskwa nie odda rodzinom wywiezionych ukraińskich dzieci. Senator mówił w niedzielnym w wywiadzie w Fox News, że będzie dążył do uchwalenia tej ustawy z całych sił.

- Jeśli nie odeślą tych 19 tys. dzieci na Ukrainę, to będę naciskał na uchwalenie ustawy, która uczyni z Rosji państwo wspierające terroryzm na mocy prawa USA – powiedział republikanin z Karoliny Południowej. Ostrzegając, że taki krok uczyniłby Rosję prawnie „radioaktywną”.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)