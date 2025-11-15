Trump o broni jądrowej

- Będziemy prowadzić próby jądrowe tak jak robią to inne kraje - oświadczył Trump na pokładzie Air Force One. - Mamy więcej broni nuklearnej niż każdy inny kraj - dodał.

Trump powtórzył, że chciałby dążyć do denuklearyzacji. Mówił też o tym przed tygodniem. Podkreślił wówczas, że denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym i dodał, że rozmawiał o tym z przywódcami Chin i Rosji.

Denuklearyzacja w planach Trumpa

30 października, tuż przed spotkaniem z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, Trump powiadomił, że rozkazał Pentagonowi wznowienie testów broni atomowej. Twierdził, że Rosja i Chiny potajemnie przeprowadzały takie podziemne próby i USA będą robić to samo.

Minister energii Chris Wright, który odpowiada za broń jądrową, zapowiedział jednak, że w amerykańskich planach nie ma testów broni polegających na przeprowadzaniu eksplozji nuklearnych.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)