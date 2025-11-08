„Gdy Rosja posługuje się niebezpieczną i lekkomyślną retoryką nuklearną, nasi obywatele powinni wiedzieć, że nie ma powodów do paniki. NATO dysponuje silnym odstraszaniem nuklearnym” - powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie szef NATO.

Znaczenie rozmów o odstraszaniu nuklearnym w krajach NATO

Rutte uznał, że ważnym jest, by prowadzić rozmowy w krajach NATO o odstraszaniu nuklearnym. Tak, by „społeczeństwa rozumiały, jak przyczynia się do naszego wspólnego bezpieczeństwa”.

Ostrzeżenie wobec Putina

„Putin musi wiedzieć, że wojny nuklearnej nie da się wygrać i nigdy nie powinna zostać wywołana” – zaznaczył były holenderski premier.

Ćwiczenia nuklearne Rosji i NATO

W październiku Rosja przeprowadziła ćwiczenia swoich strategicznych sił jądrowych, równolegle Sojusz Północnoatlantycki zorganizował w Europie swoje coroczne ćwiczenia nuklearne. Od czasu rozpoczęcia przez Kreml inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie ostrzegał Zachód przed możliwymi konsekwencjami nuklearnymi.

Trzy spośród 32 państw NATO - to mocarstwa atomowe. Broń jądrową posiadają w Sojuszu USA, Francja i Wielka Brytania.