Wcześniejsza obniżka stóp procentowych

"Nie jest to scenariusz wykluczony, jest nie zerowe prawdopodobieństwo, że tego typu inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie rady, ponieważ ostatnie tygodnie przenoszą wiele informacji, które nakazują korygować takie spojrzenie w przyszłość, które były mniej optymistyczne" - powiedział Litwiniuk w internetowym radiu RMF24, odpowiadając na pytanie, czy możliwa jest obniżka stóp procentowych przed lipcem br.

Dopytywany, czy decyzji o obniżce można spodziewać się na następnym posiedzeniu RPP, stwierdził, że "to byłby przedwczesny optymizm". Wskazał, że potrzeba jeszcze weryfikacji trendów, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę.

Inflacja

"Tak jak widzieliśmy przed zmianami w koszyku inflacyjnym GUS-u [...], inflacja była oceniana na poziom przekraczający 5%. W tej chwili jesteśmy poniżej tego poziomu. Również należy zaobserwować, czy symptomy silnego wzrostu gospodarczego, który widzieliśmy widzieliśmy w styczniu będą trwałe, czy były tylko pewną pewnym takim jednorazowym akcentem" - wyjaśnił członek Rady.

Według niego, "jeżeli zostanie otwarta kwestia obniżania stóp procentowych, to będą to kroki objęte cyklem".

"Sądzę, że można się spodziewać się kroczącego obniżania poziomu stuprocentowych. Jeżeli wiele argumentów, które które pozwalają sądzić, że takie decyzje będą korzystne dla polskiej gospodarki, a zarazem nie uchybiają celowi, jaki przyświeca Narodowemu Bankowi Polskiemu".

Zmiany podejść w Radzie Polityki Pieniężnej

"Myślę, że przed lipcem Rada będzie testować większą większość, która opowie się albo za utrzymaniem parametrów albo za zmianą in minus wysokości stóp procentowych" - podkreślił Litwiniuk.

W jego opinii, "silnie zmieniają się proporcje" w Radzie odnośnie opinii o celowości utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie.

"I coraz więcej osób w Radzie dostrzega Przyczyny uzasadniające nieodległą decyzję o korekcie stóp in minus" - podsumował.

Obecny poziom stóp procentowych

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Wczoraj członek RPP Cezary Kochalski powiedział w rozmowie z ISBnews, że słabnąca dynamika płac i umiarkowana presja popytowa, zawarte w projekcji marcowej, oraz wyłaniająca się szansa na spadki cen energii mogą sprawić, że w 2025 roku pojawi się przestrzeń do decyzji o obniżce stóp procentowych - nie można wykluczyć, że mogłoby to nastąpić po kolejnej projekcji inflacji, którą poznamy w lipcu br. Gdyby taka sytuacja decyzyjna rzeczywiście wystąpiła, to - jego zdaniem - do rozstrzygnięcia byłaby kwestia, o ile i ile razy obniżać stopy. Z dzisiejszej perspektywy, bliższy jest mu raczej scenariusz korekty stóp procentowych, aniżeli seria obniżek; nie można też wykluczyć, że w skali wyższej niż zazwyczaj minimalny poziom 25 pb.

