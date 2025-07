Kolejna obniżka stóp procentowych

Według ekonomistów Velo Banku ścieżka luzowania monetarnego w Polsce "klaruje się coraz bardziej i można spodziewać się spadku stopy referencyjnej do 3,5% w 2026 roku".

"Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje obniżkę stóp procentowych. Po cięciu o 50 punktów bazowych w maju, na początku lipca dokonała kolejnej redukcji o 25 punktów bazowych, mimo że retoryka członków RPP pozostawała jastrzębia. Inflacja stabilizuje się w okolicach celu. Ostatnie dane PMI dla sektora przemysłowego, które wyniosły 44,8 pkt i odnotowały spadek drugi miesiąc z rzędu, mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego RPP zdecydowała się na szybsze cięcia stóp. A ceny energii pozostaną zamrożone do końca roku. Jesienią prognozujemy kontynuację obniżek, które mogą doprowadzić stopę referencyjną do poziomu 4,5% na koniec roku wraz z jeszcze dwoma kolejnymi cięciami i dojściem CPI do poziomu ok. 3% rok do roku" - czytamy w "Kwartalniku ekonomicznym 2/2025".

Płace rosną za szybko

W kwartalniku wskazano, że w przemyśle trwa bardzo powolne ożywienie, a płace rosną za szybko.

"Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 3,9% r/r, jednak spadek o 2% m/m może wskazywać na słabnięcie impetu wzrostowego w krótkim horyzoncie. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 4,4% r/r, a szczególnie silny wzrost w kategorii dóbr trwałych sugeruje dalsze ożywienie konsumpcji prywatnej. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło natomiast o 8,4% r/r, co przy utrzymującej się realnej poprawie dochodów gospodarstw domowych wspiera siłę popytową, ale jednocześnie może podtrzymywać presję kosztową w gospodarce" - czytamy w raporcie.

Kurs złotego

Ekonomiści Velo Banku spodziewają się lekkiego wzrostu kursu EUR/PLN, głównie w wyniku możliwego rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez NBP.

"Notowania EUR/PLN pozostają zaskakująco stabilne - w przedziale 4,26-4,30 - mimo relatywnego wzmocnienia EURO na rynkach globalnych. Strefa euro korzysta z fiskalnego impulsu w Niemczech i poprawy koniunktury w sektorze przemysłowym, co wspiera notowania wspólnej waluty. Jednak złoty również znajduje wsparcie w regionie (deeskalacja konfliktu w Ukrainie, napływ środków unijnych), co równoważy wpływ zagraniczny. W kolejnych kwartałach spodziewamy się tylko lekkiego wzrostu kursu EUR/PLN, głównie w wyniku możliwego rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez NBP" - czytamy dalej.

Podkreślono, że złoty nie umacnia się znacząco, mimo osłabienia dolara i korzystnego sentymentu do rynków wschodzących inwestorzy nadal podchodzą z ostrożnością do Polski, głównie z powodu niepewności fiskalnej, napięć politycznych oraz oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych przez NBP.

Inflacja

Ekonomiści banku prognozują, że inflacja konsumencka CPI na koniec 3,4% na koniec br.; natomiast średniorocznie - 3,6% w br.

Velo Bank prognozuje 3,6% wzrostu PKB w 2025 r., natomiast deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) w Polsce zmniejszy się do 6,4% w 2025 r. wobec 6,6% w 2024 r. Dług tego sektora (brutto) w relacji do PKB w 2025 r wzrośnie do 59,6% PKB wobec 55,3% w ub.r.