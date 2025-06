Kiedy obniżka stóp procentowych?

Szanse na obniżkę stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) są niskie, oceniają ekonomiści Banku Pekao.

"Dawno niewidziana niespodzianka inflacyjna w górę! - wg wstępnego szacunku inflacja CPI przyspieszyła w czerwcu do 4,1% r/r (konsensus 4,0%). Niespodzianka skumulowała się w inflacji bazowej (nie znamy dziś szczegółów które dokładne kategorie) i traktujemy to jako jednorazowe odchylenie od dominującego trendu spadkowego. Szanse na cięcie stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu RPP spadły z niskiego poziomu na jeszcze niższy" - czytamy w komentarzu do dzisiejszych danych GUS o CPI.

Inflacja w czerwcu

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,1% w ujęciu rocznym w czerwcu 2025 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9% r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 12,8%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 10%. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1%, ceny nośników energii spadły o 0,3%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,3%.

Konsensus rynkowy wynosił: +4% r/r i +0,1% m/m. Inflacja CPI wyniosła 4% r/r w maju 2025 r.

Na ostatnim posiedzeniu w czerwcu RPP zdecydowała - zgodnie z oczekiwaniami - pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

