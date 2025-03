Wartość kilograma polskiego eksportu

Jak podaje gazeta w 2024 r. kilogram eksportu polskich towarów był wart 2,85 euro, wynika z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego. To więcej niż rok wcześniej, gdy było to 2,78 euro.

Według dziennika wzrost wartości jednostkowej sprzedaży za granicę to stały, co najmniej 20-letni trend. "W 2004 r. przyrost wyniósł zaledwie ok. 80 eurocentów. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej kilogram eksportu zyskał na wartości ponad 250 proc." - podaje "PB".

Coraz bardziej kompletne produkty

Zdaniem cytowanego przez gazetę Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, Polska powoli ewoluuje w kierunku kraju, który sprzedaje wyroby coraz bardziej przetworzone albo coraz bardziej kompletne. "Takie produkty są po prostu droższe, więcej warte, i to widać w tego typu statystykach" – wskazał ekspert.

Coraz większy nacisk na jakość

Opinię tę potwierdził Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku. Jego zdaniem "z Polski wyjeżdża mniej półproduktów, jak zboże, a więcej produktów gotowych, jak telewizory, konsole do gier, czy sprzęt AGD". "Wartość kilograma eksportu to jedna z miar, inna to udział w eksporcie określonych grup towarów. Np. w przypadku branży hightech wzrósł on z 5-7 proc. do nawet ponad 20 proc. w pewnym momencie" - ocenił Arak.

Zdaniem Soroczyńskiego zmieniło się również podejście do sposobu przedstawiania oferty. "Przestajemy sprzedawać towary na zasadzie byle dużo, byle hurtem, byle jak najwięcej, żeby zadowolić klienta ceną. Coraz większynacisk w promocji polscy eksporterzy kładą na jakość, co pozwala im oczekiwać większej wartości" – zaznaczył.(PAP)