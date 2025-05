Jak informuje BIG InfoMonitor, sektor telekomunikacyjny pełni kluczową rolę w gospodarce cyfrowej, gdyż umożliwia efektywne funkcjonowanie administracji, edukacji, ochrony zdrowia i biznesu. Dlatego zadłużenie firm i osób wobec tego sektora "staje się problemem nie tylko finansowym, ale również strukturalnym".

Mniej dłużników, większe zadłużenie — ryzyko dla telekomów się koncentruje

Dane BIG InfoMonitora wskazują, że liczba osób z długami w ciągu czterech lat spadła o ponad 100 tys., a wartość zadłużenia zmniejszyła się o ok. 330 mln zł. "W efekcie średnie zadłużenie na osobę wzrosło z ok. 4 370 zł do ponad 4 830 zł. Ryzyko finansowe operatorów nie zniknęło – zmieniło swój charakter: przestało być masowe, a stało się bardziej skoncentrowane. Mniejsza liczba klientów odpowiada dziś za znacznie większe i trudniejsze do odzyskania zobowiązania" – zauważył prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Najwięcej dłużników za telefon wśród 30- i 40-latków. Cyfrowa aktywność sprzyja zadłużeniu

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że większość dłużników to osoby w przedziale 35-44 lata, jest ich 66,6 tys. co stanowi ponad 22 proc. ogółu. Kolejne są grupy wiekowe 25-34 lata (55,9 tys.) i 45-54 lata (51,6 tys.). Te trzy grupy odpowiadają łącznie za ponad połowę wszystkich zaległości w sektorze telekomunikacyjnym. "Im bardziej aktywny cyfrowo i zawodowo klient, tym więcej usług posiada – a to oznacza większe ryzyko narastania zaległego długu w przypadku problemów finansowych" - przekazano.

Warszawa na czele zadłużenia wobec telekomów. Kraków i Poznań również w czołówce

Oprócz Warszawy, gdzie łączny dług wynosi 130 mln zł, na podium jest Kraków - 51,4 mln zł i Poznań - 43,8 mln zł. Kolejna jest Łódź (42,3 mln zł) i Wrocław (40,6 mln zł). W przypadku województw, najwyższy poziom zaległości notowany jest w woj. mazowieckim - blisko 236 mln zł, śląskim - około 198 mln zł i wielkopolskim - prawie 151 mln zł.

Firmy też mają długi u telekomów – blisko 52 tys. przedsiębiorstw zalega z płatnościami

Poza konsumentami długi mają też przedsiębiorstwa. W rejestrze BIG jest ich blisko 52 tys. "To zobowiązania często wynikające z niewypłacalności firm korzystających z usług abonamentowych, hurtowych lub pakietowych – np. centrali telefonicznych czy dostępu do internetu biznesowego" - wyjaśniono w raporcie.

Powołując się na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, autorzy zwrócili uwagę, że w latach 2015–2023 kapitalizacja europejskich spółek telekomunikacyjnych spadła o 41 proc. do poziomu 270 mld dolarów. Dodali, że w 2023 roku wartość rynku w Europie wyniosła 277 mld euro, z czego 64 proc. stanowiły przychody z usług konsumenckich.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A. BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.