Francuski minister krytykuje swoich rodaków

Bayrou ostrzegł w swoim przemówieniu, że rząd nie dysponuje wystarczającymi środkami, by zaspokoić potrzeby społeczne, ponieważ Francuzi w porównaniu do swoich sąsiadów "za mało produkują i za mało pracują", co - jak tłumaczy agencja AFP - jest częściowo skutkiem niskiej stopy zatrudnienia wśród młodych i seniorów.

Reklama

Reklama

Zadłużenie Francji

Problemy z płynnością finansową Francji doprowadziły do zwiększenia długu państwa w 2024 roku, kiedy to sięgnął on ponad 3,5 bln euro, co odpowiada 113 proc. PKB kraju. Bayrou ocenił, że problem rosnącego zadłużenia państwa może być "niebezpieczną pułapką, która jest potencjalnie nieodwracalna". Jednocześnie premier odrzucił możliwość podniesienia podatków.

Bayrou powiedział, że sektor zbrojeniowy zapewni Francji niezależność i zadeklarował, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się dodatkowe trzy miliardy na obronność. Poprzez inwestycje w przemysł, technologie i uproszczenie formalności administracyjnych Francja ma zmniejszyć deficyt budżetowy do 3 proc. w 2029 roku. Według wyliczeń rządu państwo musi zaoszczędzić w 2026 roku między 40 a 50 mld euro.

Według opozycji i komentatorów przedstawione przez premiera rozwiązania problemów fiskalnych kraju nie są klarowne i pokazują, że rząd nie radzi sobie w tej trudnej sytuacji.

"Tragiczny bilans gospodarki"

Przewodniczący skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella napisał na platformie X, że "Bayrou przedstawił tragiczny bilans gospodarki (prezydenta Emmanuela) Macrona i tym samym swój". Dodał, że premier nie zabezpieczył oszczędności Francuzów i nie powiedział, jak zamierza walczyć z tym kryzysem. Wreszcie spuentował jego wystąpienie, oceniając, iż rząd Bayrou po niespełna czterech miesiącach u władzy jest blisko swojego końca.

Agencja AFP zwróciła uwagę, że w rzeczy samej premier nie zdołał zaproponować rozwiązań zdiagnozowanych przez niego problemów, choć zapewnia, że uda mu się to zrobić przed 14 lipca, kiedy przedstawi zarys budżetu na 2026 rok.(PAP)