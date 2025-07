Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby. Ma na celu częściowe pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pielęgnacją i utrzymaniem w chorobie. Świadczenie to jest wypłacane co miesiąc, wraz z emeryturą lub rentą. Jego wysokość podlega corocznej waloryzacji w marcu. Największą grupę uprawnionych stanowią seniorzy po ukończeniu 75 lat, którzy otrzymują to świadczenie automatycznie (z urzędu).

Warunek otrzymania dodatku pielęgnacyjnego

Warunkiem koniecznym do pobierania dodatku pielęgnacyjnego jest posiadanie prawa do emerytury lub renty. Oznacza to, że świadczeniobiorca musi być już osobą otrzymującą jedno z tych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zawsze trafia do świadczeniobiorcy razem z przysługującą mu rentą lub emeryturą w ramach tego samego przelewu.

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Osoba pobierająca emeryturę lub rentę, która lekarz orzecznik ZUS uzna za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji (wymaga złożenia wniosku wraz z orzeczeniem lekarskim).

Osoba, która ukończyła 75 lat – w tym przypadku dodatek przyznawany jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku czy dokumentów.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom umieszczonym w instytucjach zapewniających całodobowe, nieodpłatne utrzymanie (np. domy opieki), chyba że przebywają poza tymi placówkami przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu. Osoba pobierająca dodatek pielęgnacyjny nie może jednocześnie korzystać z zasiłku pielęgnacyjnego (z racji, że jest to inne świadczenie).

Od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego została ustalona na kwotę 348,22 złote miesięcznie. Ta konkretna stawka będzie obowiązywać przez rok, tj. w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Należy pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest w marcu, analogicznie jak w przypadku emerytur i rent. Oznacza to, że kwota świadczenia jest co roku korygowana o wskaźnik waloryzacji. Co ważne, dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, jest wolny od podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji sądowej czy administracyjnej.

ZUS może wstrzymać wypłatę lub zażądać zwrotu dodatku pielęgnacyjnego

Istnieją jednak okoliczności, w których ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku pielęgnacyjnego, nawet jeśli osoba spełnia ogólne warunki do jego otrzymania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) przez okres dłuższy niż dwa tygodnie (czyli ponad 14 dni) w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, gdy ZUS stwierdzi, że dodatek pielęgnacyjny był pobierany nienależnie w okresie, gdy osoba przebywała w ZOL lub ZPO przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zażądać zwrotu wypłaconych kwot jako świadczeń nienależnych. Natomiast jeśli informacja o pobycie w tego typu placówce przez okres przekraczający dwa tygodnie w miesiącu wyjdzie na jaw już na etapie rozpatrywania wniosku o dodatek, ZUS odmówi przyznania prawa do tego świadczenia.

Dla osób, które ukończyły 75 lat: Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu, automatycznie przez ZUS, wraz z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych dokumentów.

Dla osób, które nie ukończyły 75 lat, ale są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji: Należy złożyć wniosek do ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku oraz posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, a także wniosek (formularz EDP - Wniosek o dodatek pielęgnacyjny) można złożyć osobiście w placówce ZUS, pocztą lub przez pełnomocnika.

Proces ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny dla osób, które nie osiągnęły 75. roku życia, a ich stan zdrowia kwalifikuje je do otrzymania świadczenia, wygląda następująco:

Złożenie wniosku: Należy złożyć w ZUS wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Można to zrobić na formularzu ZUS EDP. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaświadczenie o stanie zdrowia: Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, na formularzu ZUS OL-9. Zaświadczenie to nie może być wystawione wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Dokumentacja medyczna: Warto również dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, która może pomóc w ocenie stanu zdrowia przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS: Na podstawie złożonych dokumentów, ZUS kieruje wnioskodawcę na badanie przez lekarza orzecznika, który ocenia stopień niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Należy odróżnić dodatek pielęgnacyjny, który jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego wypłacanym przez ZUS, od zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, przyznawanym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych przez organy gminy (np. ośrodek pomocy społecznej) i jest niezależny od uprawnień do emerytury czy renty. Osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego nie może jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego