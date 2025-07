Bez podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2026 roku. Pomysł "nie zmieści się" w budżecie

Temat podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tysięcy złotych to temat, który jeszcze w kampanii wyborczej był podnoszony przez polityków. Od tamtego czasu wraca on na usta niektórych polityków i używany jest traktowany jako karta przetargowa na rzecz kolejnych wyborów. Okazuje się jednak, że rząd w planach na 2026 rok, nie przewiduje w tej sprawie żadnych zmian.