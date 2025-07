Kwota wolna od podatku

Karol Nawrocki zapowiedział m.in. w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”, że jako prezydent podpisze ustawę wprowadzającą kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł rocznie, a jeśli Sejm takiej ustawy w najbliższym czasie nie przyjmie, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Podwyżka kwoty wolnej do 60 tys. zł była jednym ze „Stu konkretów” KO w kampanii z 2023 r.

Szłapka zapewnił w czwartek w TVN24, że minister Domański, który po rekonstrukcji rządu obejmie funkcję ministra finansów i gospodarki, pracuje nad projektami przepisów ws. kwoty wolnej od podatku, a także likwidacji tzw. podatku Belki (podatku od zysków kapitałowych). - Tylko one muszą być zrobione dobrze i odpowiedzialnie. Tego też bym odczekiwał od prezydenta. To znaczy, jak prezydent będzie składał inicjatywę ustawodawczą, to ona musi być tak przygotowana, żeby była w każdym aspekcie dobra dla obywateli i dobra dla państwa - dodał.

Inicjatywa prezydenta ws. kwoty wolnej

Podkreślił, że jak prezydent wystąpi z inicjatywą ustawodawczą ws. kwoty wolnej, to posłowie się nad nią pochylą i rząd się do niej odniesie.

Na uwagę, że przy głosowaniu nad prezydencką inicjatywą może utworzyć się nowa większość, jak było w przypadku poprawek do ustawy o budownictwie społecznym, Szłapka zaznaczył, że „nie może być takiej sytuacji, że będzie nieodpowiedzialna ustawa złożona na przykład przez prezydenta i większość sejmowa za tym zagłosuje”. - To się po prostu nie może wydarzyć, bo to by oznaczało wotum nieufności dla rządu - dodał.

Wyraził przekonanie, że po rekonstrukcji rządu wszystkie sprawy pomiędzy koalicjantami zostały wyjaśnione.

W pierwszej połowie lipca Sejm przyjął poprawki Polski 2050 do ustawy ws. wsparcia budownictwa społecznego głosami tego ugrupowania, PiS i Konfederacji, a przy sprzeciwie KO, PSL i Lewicy. W Senacie wykreślono jednak zmiany przyjęte na wniosek Polski 2050 w Sejmie.