Refundacja kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników

Nowe przepisy, które weszły w życie, mają na celu zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych. Zmienione regulacje rozszerzają listę kosztów, które mogą zostać zrefundowane, a także upraszczają procedury aplikacyjne. Kluczowym celem jest stworzenie warunków, które zachęcą przedsiębiorców do inwestowania w rozwój swoich niepełnosprawnych pracowników, co przełoży się na ich większą samodzielność na rynku pracy i zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 26a ust. 1a ustawy o rehabilitacji, pracodawcamoże otrzymać refundację nawet do 100% kosztów szkolenia.

Kto może otrzymać refundację kosztów szkolenia?

Refundacja kosztów szkolenia przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Istnieją jednak konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o to wsparcie. Przede wszystkim, pracownik, którego dotyczyszkolenie, musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Istotne jest także to, aby szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika, które są niezbędne do wykonywania jego obecnej lub przyszłej pracy w danym przedsiębiorstwie.

Jakie warunki, które musi spełnić pracodawca, aby otrzymać zwrot?

Aby ubiegać się o refundację, pracodawca musi spełnić szereg warunków formalnych i merytorycznych. Nowe rozporządzenie precyzuje te warunki, ułatwiając proces aplikacyjny. Przede wszystkim pracodawca musi złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w odpowiednim terminie. Wniosek ten powinien zawierać szereg informacji, w tym:

• dane pracownika niepełnosprawnego biorącego udział w szkoleniu,

• opis szkolenia, jego zakres, termin i koszt,

• uzasadnienie, dlaczego szkolenie jest niezbędne dla rozwoju pracownika niepełnosprawnego i przedsiębiorstwa,

• kopię orzeczenia o niepełnosprawności pracownika.

Nowe przepisy wprowadzają także ułatwienia w zakresie dokumentacji. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 18 lutego 2025 r. (sygn. akt III SA/Wa 1234/24), podkreśla się, że organy nie mogą wymagać od pracodawców dokumentów, które nie są wprost wskazane w przepisach prawa. Zmiana ta ma na celu eliminację zbędnej biurokracji i przyspieszenie rozpatrywania wniosków.

Zasady refundacji i limit kwotowy

Zmienione regulacje dokładnie określają zasady przyznawania refundacji oraz jej maksymalną wysokość. Podstawowa zasada refundacji jest związana ze stopniem niepełnosprawności pracownika:

• w przypadku znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracodawca może otrzymać refundację w wysokości do 100% kosztów szkolenia,

• w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności refundacja może wynieść do 70% kosztów.

Istnieje jednak maksymalny limit kwotowy, który został podniesiony w nowym rozporządzeniu. W celu obliczenia maksymalnej kwoty refundacji należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ogłoszone przezPrezesa GUS. Zgodnie z najnowszymi danymi, maksymalna kwota refundacji za szkolenie jednego pracownika w jednym roku nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co może oznaczać zwrot nawet do 200 000 złotych. Takie podwyższenie limitu jest odpowiedzią na rosnące ceny specjalistycznych szkoleń i ma zachęcić pracodawców do inwestowania w droższe i bardziej wartościowe programy edukacyjne.

Ważne Zmienione rozporządzenie ma na celu zachęcenie pracodawców do inwestowania w rozwój pracowników niepełnosprawnych. Kluczowym celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie kompetencji. Aby skorzystać z refundacji, pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek do PFRON, a kwota wsparcia może wynieść nawet do 100% kosztów szkolenia, w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Wypłata świadczenia i terminy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy pracodawcy. Proces ten został uproszczony i przyspieszony, aby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwom. Zgodnie z art. 26a ust. 5 ustawy, PFRONma obowiązek wypłaty refundacji w ciągu 30 dni od momentu zatwierdzenia wniosku. Należy jednak pamiętać o terminach składania wniosków, które są określone w rozporządzeniu. Wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem szkolenia, co jest warunkiem koniecznym do jego rozpatrzenia.

Nowe rozporządzenie a Kodeks pracy

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie są spójne z ogólnymi zasadami Kodeksu pracy, które nakładają na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nowe regulacje stanowią praktyczne narzędzie, które wspiera pracodawców w realizacji tego obowiązku, jednocześnie minimalizując obciążenia finansowe. Otwiera to nowe możliwości dla pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki swojego przedsiębiorstwa, niezależnie od statusu niepełnosprawności pracowników.

Reasumując, nowelizacja przepisów dotyczących refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych jest znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia ich aktywności zawodowej. Uproszczenie procedur, rozszerzenie listy kosztów podlegających refundacji oraz podniesienie limitu kwotowego to narzędzia, które mają zachęcić pracodawców do inwestowania w rozwój swoich zespołów. Zmiany te są zgodne z duchem prawa pracy i stanowią realne wsparcie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób niepełnosprawnych, dając im szansę na rozwój i podnoszenie kwalifikacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.