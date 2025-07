Kawaleria na czołgi? W tej zachodniej armii jeźdźcy wciąż idą do boju

Wydawać by się mogło, że kawaleria przeszła do historii militariów. Jednak jest jeden kraj, który nadal utrzymuje cały pułk jazdy, wciąż trenujący walkę konną – z bronią automatyczną i w kamuflażu. I nie jest bynajmniej egzotyczny. To Francja.