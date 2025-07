Krwawe potyczka. Ukraińcy wzięli jeńców

Starcie miało miejsce w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy, na pograniczu z Rosją. Żołnierze jednostki "Szaman" zaatakowali pozycję grupy Rosjan – co najmniej siedmiu – w pasie drzew. Byli to szturmowcy na motorach, którzy prawdopodobnie – co można domniemywać z nagrania – dopiero co zajęli ziemiankę po wypartych Ukraińcach.

Żołnierze "Szamana", poruszając się w pełnym kamuflażu, zaskoczyli wojskowych Putina. Doszło do strzelaniny na krótkim dystansie. Jak podali w komunikacie dołączonym do nagrania, trzech Rosjan zabili, a czterech wzięli do niewoli. Pozycja została odbita.

Batalion "Szaman" podlega wywiadowi wojskowemu Ukrainy (HUR). Utworzono go w lutym 2022 r. Brał udział między innymi w bitwach o Kijów i Bachmut, a także starciach nad Dnieprem w rejonie Krynek (obwód chersoński).

Walki w obwodzie sumskim. Rosjanie znów w natarciu

Rosjanie wtargnęli do obwodu sumskiego na początku kwietnia tego roku. Zdołali zająć przygraniczny pas o długości około 30 km i szerokości mniej więcej 10 km (ich pozycje od stolicy regionu – Sum – dzieli niewiele ponad 20 km). Jeszcze dwa tygodnie temu ukraińskie dowództwo zapewniało, że front na tym odcinku został ustabilizowany, meldowano nawet o odbiciu paru miejscowości.

Tymczasem w ostatnich dniach rosyjskie natarcia przybrały na sile. Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW), monitorującego linię frontu w Ukrainie, w ostatnich dniach Rosjanom udało się zająć niewielką osadę Waraczine, a także prawdopodobnie pobliską Ołeksijiwkę.