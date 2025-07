Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku: wyższe stawki i wyrównanie

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce obowiązują podwyższone kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), z wyrównaniem od 1 lipca 2024 roku. Zmiany te wynikają z ustawy z 5 grudnia 2024 roku i mają na celu lepsze dostosowanie wsparcia do rosnącego minimalnego wynagrodzenia oraz zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W 2025 roku pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wyższe dofinansowania do ich wynagrodzeń. Znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza nowe, podwyższone stawki, które weszły w życie z początkiem roku, ale z mocą obowiązującą od 1 lipca 2024 roku. Oznacza to możliwość uzyskania wyrównania za drugie półrocze ubiegłego roku.

Nowe, wyższe stawki dofinansowania

Zgodnie z nowymi przepisami, miesięczne dopłaty do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kształtują się następująco:

2760 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost z 2400 zł).

1550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost z 1350 zł).

575 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (wzrost z 500 zł).

Podsumowując, nowe kwoty dofinansowania różnią się w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Dla osób ze znacznym stopniem dofinansowanie wynosi 2 760 zł, dla umiarkowanego – 1 550 zł, a dla lekkiego 575 zł miesięcznie.

Dodatkowe zwiększenie dofinansowania przy schorzeniach szczególnych

Nowelizacja ustawy przewiduje również dodatkowe, podwyższone kwoty dofinansowania dla pracowników z określonymi, szczególnie ciężkimi schorzeniami. Dotyczy to osób, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub które są osobami niewidomymi. W przypadku tych pracowników, standardowe kwoty dofinansowania są dodatkowo zwiększane o następujące sumy:

o 1380 zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1200 zł),

o 1035 zł przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 900 zł),

o 690 zł przy lekkim stopniu niepełnosprawności (wcześniej 600 zł).

Podsumowując, w przypadku pracowników z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją lub niewidomych, kwoty te są dodatkowo zwiększone odpowiednio o 1 380 zł, 1 035 zł lub 690 zł, co oznacza, że maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 4 140 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności oraz proporcjonalnie mniej dla pozostałych stopni.

Dofinansowanie a obowiązki pracodawcy

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie muszą składać odpowiednie wnioski do PFRON od stycznia 2025 roku, jednocześnie mając prawo do wyrównania tych świadczeń za okres od lipca 2024 roku. Podwyższenie dofinansowań ma także rekompensować dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, jak dostosowanie stanowisk pracy czy ewentualne szkolenia. Jednak dofinansowań nie otrzymują pracodawcy, którzy nie spełniają ustawowych wymogów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (np. wskaźnik 6 proc. zatrudnienia osób niepełnosprawnych) lub zatrudniają osoby mające jednocześnie prawo do emerytury. W efekcie te zmiany to istotne wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony państwa, które ma na celu zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Wyrównanie od lipca

Kluczową informacją dla pracodawców jest fakt, że podwyższone stawki dofinansowania, mimo że formalnie obowiązują od 1 stycznia 2025 roku, mają zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych już od 1 lipca 2024 roku. Aby otrzymać wyrównanie za okres od lipca do grudnia 2024 roku, pracodawcy muszą złożyć korekty wniosków (Wn-D) wraz z informacjami o wynagrodzeniach (INF-D-P) za poszczególne miesiące. Możliwość składania skorygowanych dokumentów została uruchomiona w styczniu 2025 roku. Podstawą prawną wprowadzonych zmian jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.