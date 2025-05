Czternastka w 2025 roku trafi do seniorów razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Choć maksymalna kwota świadczenia się nie zmienia, niektórzy emeryci mogą dostać na rękę nawet ponad 200 zł więcej. Warunek? Wniosek EPD-21 w ZUS. W artykule wyjaśniamy, kto może zyskać, kto powinien uważać, jakie są pułapki i co się zmieniło w prawie.

Ile wynosi czternastka w 2025 roku?

Czternasta emerytura w 2025 roku wynosi tyle, co minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto. Świadczenie to ma być wypłacane we wrześniu wraz z miesięczną emeryturą lub rentą. Choć kwota brutto się nie zmienia, czternastka może znacznie się różnić "na rękę", w zależności od potrąceń.

Z czternastki potrącana jest bowiem:

9% składka zdrowotna,

zaliczka na podatek PIT.

Emeryci z niskimi świadczeniami (poniżej 2500 zł brutto) często nie płacą na co dzień podatku dochodowego. Jednak od czternastki ZUS pobiera zaliczkę automatycznie, a dopiero po roku skarbówka ją zwraca przy rocznym rozliczeniu.

14. emerytura. Jak złożyć wniosek EPD-21 i zyskać ponad 200 zł?

Rozwiązaniem jest formularz EPD-21. Jeśli senior złoży go do ZUS, instytucja nie potrąci zaliczki na PIT. Oznacza to nawet ponad 200 zł więcej na rękę.

Z wniosku warto skorzystać, jeśli:

miesięczna emerytura lub renta wynosi mniej niż 2490 zł brutto ,

, w roku 2025 nie przekroczy się progu dochodu 30 tys. zł.

Uwaga: Wniosek składa się raz na rok. Jeśli senior złożył go już wcześniej (np. wiosną), nie musi tego robić ponownie.

Kiedy nie warto składać wniosku do ZUS?

Jeśli emerytura przekracza 2490 zł brutto, złożenie wniosku EPD-21 może być nieopłacalne. W takiej sytuacji może dojść do niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym i konieczności zwrotu pieniędzy fiskusowi.

Przykład:

Emerytura 2500 zł brutto = czternastka na rękę: 1484,81 zł.

Bez złożenia wniosku nie będzie ani zysku, ani ryzyka podatkowego.

Wniosku EPD-21 nie składaj, jeśli:

twoje łączne dochody przekroczą 30 tys. zł rocznie,

korzystasz z innych odliczeń, które mogą wpłynąć na PIT.

Jak czternastka wpływa na inne świadczenia i limity?

Czternasta emerytura powiększa roczny dochód emeryta, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do różnego rodzaju świadczeń i benefitów:

prawa do dodatku mieszkaniowego ,

, możliwości korzystania z bezpłatnych leków - jeśli stosowane są kryteria dochodowe (np. przez samorządy w ramach lokalnych programów polityki zdrowotnej)

- jeśli stosowane są kryteria dochodowe (np. przez samorządy w ramach lokalnych programów polityki zdrowotnej) prawa do dodatku energetycznego czy osłonowego.

Przykład Załóżmy, że emerytka 68-letnia ma świadczenie 2100 zł brutto miesięcznie, co daje 25 200 zł rocznie. Po doliczeniu trzynastki i czternastki (2 × 1878,91 zł = 3757,82 zł), całkowity dochód rośnie do prawie 29 000 zł. Jeśli w gminie obowiązuje program leków refundowanych tylko dla seniorów z dochodem rocznym poniżej 28 000 zł – emerytka straci prawo do refundacji, bo czternastka „wybija” ją ponad próg.

Warto skonsultować się z OPS lub doradcą ZUS, czy jednorazowy wzrost dochodu nie pozbawi czasowo seniora ważnego wsparcia.

14. emerytura 2025. Ile dokładnie można zyskać na złożeniu wniosku?

Oto pełne zestawienie korzyści finansowych wynikających ze złożenia wniosku EPD-21 w 2025 roku, które pozwala uniknąć potrącania zaliczki na podatek dochodowy od czternastej emerytury. Dzięki temu świadczenie "na rękę" może być wyższe nawet o ponad 200 zł.

Emerytura brutto Czternastka netto bez wniosku Czternastka netto z wnioskiem Zysk 1800 zł 1568,81 zł 1709,81 zł 141 zł 1900 zł 1556,81 zł 1709,81 zł 153 zł 2000 zł 1544,81 zł 1709,81 zł 165 zł 2100 zł 1532,81 zł 1709,81 zł 177 zł 2200 zł 1520,81 zł 1709,81 zł 189 zł 2300 zł 1508,81 zł 1709,81 zł 201 zł 2400 zł 1496,81 zł 1709,81 zł 213 zł 2500 zł 1484,81 zł 1484,81 zł 0 zł

Jak złożyć wniosek EPD-21? Krok po kroku

Pobierz formularz EPD-21 ze strony ZUS. Wypełnij dane osobowe, świadczenie i podpisz. Złóż: elektronicznie przez PUE ZUS, osobiście w placówce, pocztą tradycyjną. Złóż najpóźniej do końca sierpnia 2025, by uniknąć potrącenia PIT.

Czternastki a trzynastki: czym się różnią?