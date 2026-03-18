Liczba emerytów w Polsce w 2024 roku wyniosła 7,39 mln, co oznacza, że już co piąty Polak to emeryt. Tylko w 2024 roku na wypłatę emerytur w całym 2024 roku przeznaczono 336,2 mld zł. To na ten moment najpełniejsze i najnowsze dane opublikowane przez GUS.

ZUS wypłacił emerytom 292,3 mld zł, KRUS: 19,3 mld zł. Świadczenia wypłacają również MSWiA, MON i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Emerytury z ZUS i KRUS w liczbach

Jak pokazuje raport GUS opublikowany w listopadzie 2025 roku, wysokość przeciętnych wypłacanych w 2024 roku emerytur wyglądała następująco:

2111,34 zł z KRUS,

z KRUS, 3862,61 zł z ZUS,

z ZUS, 5 982,15 zł z MON.

6 238,42 zł z MSWiA

6 374,66 zł z MS.

Emerytury wypłacane przez KRUS są więc zdecydowanie niższe niż świadczenia wypłacane przez ZUS i pozostałe organy rentowe. A ile obecnie wynosi najwyższa emerytura rolnicza? Jej kwota dla wielu osób będzie zaskoczeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, jak długo rolnik podlegał ubezpieczeniu i odprowadzał składki.

4 772,11 zł brutto miesięcznie. Najwyżej na taką emeryturę może liczyć rolnik

Jak poleca Polakom ZUS, każdy rok dodatkowej pracy i opóźnienie przejścia na emeryturę zwiększa wysokość świadczenia. Dzięki temu można znacząco podnieść wysokość emerytury, a nawet ją podwoić. Wygląda na to, że rolnicy pobierający emerytury z KRUS o takiej możliwości mogą jedynie pomarzyć.

Podczas gdy najwyższa obecnie emerytura wypłacana przez ZUS wynosi bagatela 51,4 tysiąca złotych brutto miesięcznie, najwyższa emerytura rolnicza wypłacana przez KRUS wynosi dokładnie 4 772,11 zł brutto miesięcznie. I jest to już kwota po marcowej waloryzacji. Informację na ten temat przekazała w rozmowie z portalem o2.pl rzeczniczka KRUS Elżbieta Oppenauer.

Kto otrzymuje świadczenie w tej wysokości? Okazuje się, że trafia ono do mężczyzny, który przez 41 lat i 7 miesięcy podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W tym czasie przez ponad 11 lat był zatrudniony poza rolnictwem.

Kwota najwyższej rolniczej emerytury nie robi wrażenia. Wysokość emerytury rolniczej uzyskuje się przez pomnożenie emerytury podstawowej (ta od 1 marca 2026 wynosi 1 780,64 zł) przez indywidualne wskaźniki wymiary świadczenia. Wskaźniki te ustalane są odrębnie dla każdego rolnika, w zależności od długości okresów pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.