W ORLENIE wierzymy w polskie firmy

Właśnie dlatego polityka local content obecna jest w całym portfolio inwestycji ORLENU – od offshore i energetyki gazowej po biopaliwa i wodór.

Rosnące inwestycje

Skala działań Grupy ORLEN robi wrażenie. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła na inwestycje rekordowe 32,6 mld zł, a już dziś zapowiada zwiększenie nakładów do ponad 35 mld zł. W dłuższej perspektywie mówimy o sumach wręcz bezprecedensowych – do 2035 roku ORLEN planuje wydać nawet 380 mld zł. To pieniądze, które równocześnie napędzają rozwój koncernu i w ogromnym stopniu zasilają krajową gospodarkę.

Już teraz ORLEN może pochwalić się wysokim udziałem local content w swoich inwestycjach w obszarze transformacji energetycznej i dekarbonizacji transportu. Najlepiej widać to na przykładzie naszego największego projektu offshore, Baltic Power, który już w tym roku zacznie dostarczać energię do krajowego systemu. W cyklu życia projektu udział krajowych firm wyniesie minimum 21 proc., a w kolejnych projektach offshore ORLENU – w tym Baltic East – udział krajowych podmiotów będzie jeszcze większy. Część turbin zainstalowanych na farmie Baltic Power wyposażono w gondole wyprodukowane w Polsce. Konstrukcje stalowe morskich stacji elektroenergetycznych powstały w stoczniach w Gdyni i Gdańsku, a także inne kluczowe komponenty – w tym elementy fundamentów oraz kable lądowe – wyprodukowano w krajowych zakładach. Polskie firmy realizowały również prace związane z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wybudowały bazę serwisową w Łebie oraz lądową stację elektroenergetyczną w Choczewie.

Równie dobrze wygląda sytuacja w energetyce gazowej która pełni istotną rolę w procesie transformacji energetycznej. Realizacja nowoczesnych bloków gazowo-parowych, m.in. w Ostrołęce, Grudziądzu i Gdańsku, angażuje szerokie grono przedsiębiorstw działających w Polsce. W realizację projektów zaangażowani są krajowi wykonawcy, producenci, biura projektowe oraz liczni podwykonawcy. Warto podkreślić, że część zaawansowanych urządzeń i komponentów stanowiących główną technologię bloków energetycznych również powstaje w polskich zakładach produkcyjnych. Dzięki temu inwestycje te nie tylko wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju, lecz także wspierają rozwój krajowego przemysłu, kompetencji technicznych oraz lokalnych łańcuchów dostaw.

Po pierwsze local content

Również w produkcji biopaliw ORLEN osiąga bardzo wysokie wskaźniki lokalnego udziału – ponad 70 proc. surowców pochodzi od polskich dostawców. Dla koncernu kluczowe jest, aby surowce pochodziły z kraju, bo oznacza to większą stabilność dostaw, ograniczenie śladu węglowego całego procesu i mniejszą zależność od wahań cen na rynkach międzynarodowych. Już dziś ORLEN przeznacza około 5 mld zł rocznie na zakup surowców od polskich gospodarstw i realizuje największy w Polsce program inwestycji w biopaliwa. W maju tego roku uruchomiono w Płocku nowoczesną instalację do uwodornienia olejów roślinnych (HVO) o wydajności około 300 tys. ton rocznie i wartości ponad 800 mln zł. Dodatkowo prowadzony jest program „Międzyplony dla biopaliw”, który integruje rolników, przemysł i partnerów technologicznych. Jego celem jest wsparcie rozwoju krajowych surowców – szczególnie dla biopaliw drugiej generacji, które docelowo będą zasilać instalację HVO. Podpisana została także strategiczna współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, która pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa. ORLEN i KOWR będą wspólnie działać w obszarze budowy, eksploatacji i rozwoju instalacji biogazowych i biometanowych w Polsce.

Równolegle rozwijane są nowe technologie, w tym wodór. ORLEN rozpoczyna budowę hubu wodorowego w Szczecinie. Inwestycję o wartości ok. 75 mln zł realizować będzie polska spółka Torpol Oil & Gas, co oznacza kolejne zamówienia dla krajowego zaplecza inżynieryjnego i wykonawczego. W ramach instalacji, które będzie oddana do użytku na przełomie 2027/28 r., zamontowany zostanie elektrolizer o mocy 5 MW, magazyn wodoru oraz centrów logistyczne dystrybucji gazu. To pokazuje, że local content może być obecny nie tylko w tradycyjnej energetyce, lecz także w projektach budujących nową gospodarkę niskoemisyjną.

Jak pokazują liczne przykłady, local content przestaje być pojęciem wyłącznie deklaratywnym. Coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w realnym zaangażowaniu krajowych przedsiębiorstw, rozwoju lokalnych kompetencji oraz budowie krajowych łańcuchów dostaw. W świecie rosnących napięć geopolitycznych i niepewności rynkowej odporność gospodarki zależy nie tylko od dostępu do kapitału i technologii, ale również od zdolności do wykorzystania potencjału własnego przemysłu. Dlatego local content staje się nie tylko elementem polityki przemysłowej, lecz także jednym z fundamentów bezpieczeństwa gospodarczego. Jednocześnie w przygotowywanych przez ORLEN nowych projektach energetycznych zagadnienia związane z udziałem krajowego przemysłu są uwzględniane już na etapie definiowania wymagań projektowych i zakupowych, tak aby możliwe było ich przejrzyste monitorowanie oraz egzekwowanie w trakcie realizacji inwestycji.