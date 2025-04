Urlop stażowy w 2025 roku?

Urlop stażowy to dodatkowe, pełnopłatne dni wolne, które mają przysługiwać osobom z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Nie należy go mylić z urlopem dla stażystów – to propozycja skierowana do pracowników etatowych, którzy przepracowali 10, 15 lub 20 lat. Urlop ten ma działać podobnie jak podstawowy urlop wypoczynkowy – ale jego wymiar będzie rosnąć wraz ze stażem.

Nowe rozwiązanie ma służyć nie tylko odpoczynkowi, ale też poprawie zdrowia psychofizycznego i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Planowane zmiany mogą wejść w życie już w tym roku!

Od kiedy dodatkowy urlop za staż pracy? Od kiedy 35 dni urlopu?

Choć temat urlopu stażowego wraca od lat, realne zmiany mogą wejść w życie już w 2025 lub 2026 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podchodzi do propozycji pozytywnie i rozważa ją w ramach szerszych reform Kodeksu pracy.

Projektowane zmiany zakładają:

30 dni urlopu po 10 latach pracy,

35 dni po 15 latach ,

, 40 dni po 20 latach.

Urlop byłby w pełni płatny i traktowany jak wypoczynkowy – analogicznie do obecnych nagród jubileuszowych, tylko zamiast pieniędzy: wolne dni.

Urlop stażowy po 10, 15 i 20 latach pracy – jak to ma działać?

Po 10 latach pracy pracownik miałby zyskać prawo do 30 dni urlopu rocznie. To aż 4 dni więcej niż obecnie przy maksymalnym wymiarze (26 dni).

pracownik miałby zyskać prawo do rocznie. To aż 4 dni więcej niż obecnie przy maksymalnym wymiarze (26 dni). Po 15 latach – przysługiwałoby już 35 dni, a po 20 latach – nawet 40 dni urlopu rocznie!

Takie rozwiązanie docenią szczególnie osoby, które przez długie lata były lojalne wobec pracodawcy. To również sygnał, że długi staż ma realną wartość i przekłada się na korzyści.

Urlop stażowy w służbach mundurowych i administracji – jak jest dziś?

Już teraz niektóre grupy zawodowe korzystają z rozszerzonego urlopu:

Policja i służby mundurowe:

Weterani poszkodowani – dodatkowe 5 dni,

W szczególnych przypadkach – nawet 13 dni więcej,

Podobne przepisy obowiązują w straży pożarnej i służbie więziennej.

Strażacy – dodatkowe dni za wiek lub staż:

5 dni po 15 latach,

9 dni po 20 latach,

13 dni po 25 latach,

lub alternatywnie:

5 dni po 40. roku życia,

9 dni po 45. roku życia,

13 dni po 55. roku życia.

Nauczyciele akademiccy:

36 dni urlopu rocznie – to aż 10 dni więcej niż standardowo.

Kontrolerzy NIK:

+6 dni po 10 latach,

do +12 dni po 20 latach.

Urzędnicy służby cywilnej:

+1 dzień po 5 latach,

+1 dzień za każdy kolejny rok (do 12 dni maksymalnie).

Czy wszyscy pracownicy skorzystają z urlopu stażowego w 2025 roku?

Na razie propozycja jest jeszcze na etapie analiz i konsultacji, ale wszystko wskazuje na to, że dodatkowy urlop dla każdego etatowca jest coraz bliżej. Zmiana byłaby zgodna z unijnymi regulacjami – dyrektywy wymagają tylko minimum 4 tygodni urlopu, ale nie zabraniają państwom przyznawać więcej.

Czy urlop stażowy stanie się normą?

W dobie rosnącej świadomości zdrowia psychicznego i równowagi między pracą a życiem prywatnym, pomysł urlopu stażowego zyskuje poparcie – zarówno społeczne, jak i eksperckie. To nie tylko benefit, ale sposób na zwiększenie wydajności i satysfakcji z pracy.

Wniosek o urlop stażowy – jak może wyglądać procedura?

Jeśli przepisy wejdą w życie, najprawdopodobniej konieczne będzie:

złożenie wniosku u pracodawcy (papierowo lub online),

przedstawienie dokumentów potwierdzających staż pracy,

podanie planowanego terminu urlopu.

Szczegóły zależą od ostatecznej wersji ustawy i regulaminów firmowych – możliwe, że pojawią się gotowe wzory, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.