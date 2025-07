W ostatnich latach wzrost populacji Chin wyraźnie spowolnił, głównie z powodu polityki jednego dziecka. W 2016 r. Chiny porzuciły kontrowersyjną politykę, zezwalając parom na posiadanie dwójki dzieci, a w 2021 r. zezwolił nawet na troje dzieci. Jednak wieloletnia polityka ograniczenia urodzeń nadal przynosi negatywne skutki. W 2021 r. demografia Chin osiągnęła punkt zwrotny. Wtedy populacja kraju spadła po raz pierwszy od 1961 r., kiedy to trzy lata głodu zdziesiątkowały ludność Chin.

Reklama

Teraz to Indie są najludniejszym krajem świata, po stopniowym zmniejszaniu dystansu do Chin z ponad 200 milionów ludzi w 2000 r. do niewiele ponad 10 milionów w 2022 r. Wydział Ludnościowy ONZ szacuje, że populacja Indii osiągnęła 1438 milionów w lipcu 2023 r., przewyższając wieloletniego lidera Chiny o 15 milionów ludzi.

Prognoza zmian w populacji świata

Według szacunków ONZ populacja Indii nadal będzie rosnąć do lat 60. XXI wieku. Natomiast patrząc poza Indie i Chiny, ONZ przewiduje kontynentalną zmianę wzrostu populacji w ciągu najbliższych kilku dekad. Ponieważ populacja Europy już spada, a wzrost w Azji i Ameryce Łacińskiej ma stać się ujemny w latach 50. XXI wieku, Afryka ma być największym motorem wzrostu populacji na świecie przez kolejne dekady.

Oczekuje się, że do 2100 roku cztery państwa afrykańskie dołączą do Indii, Chin i Stanów Zjednoczonych w gronie 10 najludniejszych krajów świata, a populacja Nigerii ma zbliżyć się do pół miliarda do końca stulecia. Ta zmiana demograficzna na poziomie globalnym będzie wymagała nowych podejść do zarządzania zasobami, promowania zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania takich problemów, jak ubóstwo, nierówności i migracje.

/> />

Źródło: Statista