Za 5-6 lat Polska ma dogonić Wielką Brytanię w PKB per capita

- Przyjmuję to wyzwanie: 5-6 lat na dogonienie UK w PKB per capita skorygowanym o poziom cen, czyli w tym wskaźniku, w którym w zeszłym roku wyprzedziliśmy Japonię. Cały świat patrzy na Polskę, na polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię - mówił Domański na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wzrosty na GPW

Przypomniał, że w 2025 r. indeks giełdowy WIG wzrósł o 47 proc., co jest najlepszym wynikiem w XXI w. - Liderem tego wzrostu były spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. To dowód na poprawę jakości zarządzania w tych podmiotach - stwierdził minister. Zauważył też, że w zeszłym roku zanotowano na rynkach europejskich rekordową liczbę fuzji i przejęć z udziałem polskich podmiotów.

Polska wróciła na ścieżkę rozwoju

- W ciągu dwóch lat odbudowaliśmy stabilność gospodarczą, wzrost PKB pracował dla polskich rodzin. Polska wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskała miejsce w gospodarczej ekstraklasie - oświadczył Domański.

Rada Przyszłości

Odnosząc się do powołanej niedawno Rady Przyszłości, minister stwierdził, że w pierwszych miesiącach działania skupi się na sektorze kosmicznym i AI, oraz na skróceniu czasu od pomysłu do wdrożenia rynkowego. Jak dodał, głównym zadaniem Rady jest budowanie suwerenności technologicznej Polski.