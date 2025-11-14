Atak ukraińskich dronów

Wcześniej lokalne władze przekazały, że w trakcie nocnego ataku ukraińskie drony uszkodziły statek, terminal i obiekty nabrzeża.

Portal Moscow Times podał, że uszkodzony terminal Szescharis to jeden z największych takich obiektów w południowej Rosji. Służy do przyjmowania, magazynowania i wysyłki ropy i produktów naftowych na eksport, a także do dostarczania surowca do rafinerii w oddalonym o ok. 100 km na wschód Kraju Krasnodarskim. Należący do Transnieftu kompleks obejmuje 30 zbiorników na ropę o łącznej pojemności 820 tys. m sześc. i obsługuje znaczną część rosyjskiego eksportu ropy naftowej z regionu Uralu drogą morską.