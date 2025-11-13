Zełenski: Rosjanie chcą dużej wojny

„Powinniśmy przyznać, że oni (Rosjanie – PAP) chcą dużej wojny. Szykują się do niej tak, aby być gotowymi w 2029 lub 2030 r. i w tym czasie zacząć taką wojnę na kontynencie europejskim” – napisał w Zełenski w komunikatorze Telegram. Dodał, że jest duże wyzwanie, dlatego należy już teraz myśleć o tym, jak zatrzymać Rosję na Ukrainie.

Rosyjski przemysł zbrojeniowy zwiększa produkcję

Zdaniem ukraińskiego prezydenta konieczne są silniejsze naciski na Moskwę - tym bardziej, że sytuacja na polu walki nie wskazuje na to, żeby Rosjanie chcieli się zatrzymać, a ich przemysł zbrojeniowy zwiększa produkcję. „Należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ich możliwości. Nie dawać im pieniędzy (...) i nie dawać im broni” – napisał ukraiński prezydent.

Odnosząc się do kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów, Zełenski wyraził pogląd, że ich przekazanie Kijowowi byłoby „wielką stratą dla Putina i ludzi z jego otoczenia”.