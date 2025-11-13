Stan zdrowia Władimira Putina od lat budzi zainteresowanie mediów na całym świecie. W maju 2022 roku włoski dziennik "La Stampa" donosił, że rosyjski prezydent miał przejść nocną operację w związku z rzekomą chorobą nowotworową. Wcześniej pojawiały się również sugestie, że zmaga się z problemami z pamięcią i kręgosłupem. Dodatkowo, spekulacje podsyca jego zainteresowanie medycyną alternatywną, w tym stosowanie kąpieli w ekstrakcie z poroża jelenia.

Nagranie z Putinem wywołało spekulacje. Uwagę przykuwa jego dłoń

Najnowsze nagranie z udziałem Putina ponownie wywołało spekulacje o jego stanie zdrowia. Materiał przedstawia spotkanie prezydenta z Jekateriną Leszczyńską, przedstawicielką ruchu "Zdrowa Ojczyzna", podczas którego omawiano możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży e-papierosów w Rosji. Uwagę mediów i internautów przykuł jednak wygląd prawej dłoni przywódcy.

Na nagraniu widać, żeręka Putina jest opuchnięta z wyraźnie nabrzmiałymi żyłami. W trakcie rozmowy prezydent kilkukrotnie poruszał palcami, co część obserwatorów uznała za nerwowe lub mimowolne. Były doradca szefa MSWiA Ukrainy Anton Geraszczenko zauważył na platformie X, że ręce Putina "wyglądają, jakby były oddzielone od jego ciała". "Co z nimi jest?" — pytał na X Ukrainiec.

Plotki o stanie zdrowia Władimira Putina. W sieci ponownie zawrzało

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę nie ustają spekulacje o stanie zdrowia Putina. W mediach często pojawiają się sugestie, że może on cierpieć na chorobę Parkinsona lub inne schorzenia neurologiczne. Eksperci jednak podchodzą do takich wniosków ostrożnie. W kwietniu 2022 roku prof. Konrad Rejdak z Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stwierdził, że brak jest u Putina typowych objawów Parkinsona, takich jak spowolnienie ruchowe, zaburzenia chodu czy charakterystyczna sylwetka ciała.

Kreml stanowczo zaprzecza doniesieniom o problemach zdrowotnych prezydenta. Sam Putin wielokrotnie zapewniał, że czuje się dobrze i co roku przechodzi kompleksowe badania lekarskie, poświęcając na nie dwa dni. Podczas jednej z uroczystości wręczenia odznaczeń "Bohater Pracy" przyznał, że kilka lat temu zauważył lekkie pogorszenie wzroku, lecz zrezygnował z noszenia okularów, aby się do nich nie przyzwyczajać.