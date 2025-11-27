Sondaż OGB - najważniejsze wyniki

Do wpisu premier dołączył ostatni sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB). Wynika z niego, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 38,01 proc. poparcia, Prawo i Sprawiedliwość - 27,97 proc., Konfederacja - 13,97 proc., a Konfederacja Korony Polski (ugrupowanie Grzegorza Brauna) - 8,94 proc.

Grupowania poniżej progu wyborczego

Według sondażu pozostałe ujęte w nim ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Nowa Lewica otrzymałaby 4,24 proc., Partia Razem - 2,75 proc., PSL - 2,68 proc., Polska 2050 - 1,44 proc.

OGB podało, że sondaż przeprowadzono w dniach 22-25 listopada metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w grupie 1000 respondentów.