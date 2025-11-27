ZWARM-READY - jeden system dronowy w Polsce

Z obecnych polskich programów dronowych (Gladius, Orlik, Gryf oraz inicjatyw Legion BMS, Perun, Defense Metaverse) należy zbudować jeden, modułowy i interoperacyjny ("swarm-ready") system, wynika z raportu SprawdzaMY - Inicjatywy Przedsiębiorcy dla Polski pt. "Polska armia dronów". Według jego autorów trzeba też zabezpieczyć kwestie regulacyjne (AI/ROE, cyber, dekonfliktacja cywil-wojsko) i podatkowe, tak by pieniądz i technologia płynęły szybciej do użytkowników i polskich producentów.

Rekomendacje dla systemu dronowego w Polsce

Rekomendacje: jeden ekosystem, jedna strategia, jedna architektura:

integracja programów Gladius, Orlik i Gryf w jedną rodzinę 'swarm-ready'

utworzenie polskiego Defense Metaverse do testowania rojów i C-UAS

krajowe standardy bezpieczeństwa: 'trusted drones' dla służb i wojska

uproszczone zamówienia - szybka ścieżka dla MŚP, testy na wzór ukraińskiego DOT-Chain

wsparcie krajowej produkcji komponentów (łączność, optoelektronika, AI, energetyka)

systemowe preferencje podatkowe i finansowe dla sektora obronnego

szeroko zakrojona współpraca z Ukrainą w zakresie testów, łączności i R&D"

Założenia systemu dronowego w Polsce

Kluczowe założenia dotyczące dronowego systemu obrony przedstawione w raporcie to:

Przewaga i odporność. Integracja programów w jedną rodzinę "swarm-ready" i równoległa budowa warstwowej tarczy antydronowej zwiększają zdolność odstraszania i przetrwania na pierwszej linii frontu. Suwerenność technologiczna. Standaryzacja, krajowe łańcuchy dostaw i status "zaufanych dronów" redukują ryzyko geopolityczne i cybernetyczne. Szybkość wdrożeń. Mechanizmy szybkich zamówień, cyfrowy marketplace BSP i rozliczanie ulg w zaliczkach skracają czas od prototypu do użycia operacyjnego z lat do miesięcy/tygodni. Skala i koszty. Projektowanie z myślą o produkcji modułowej umożliwia "inteligentną masę" - tysiące platform miesięcznie, przy akceptowalnym koszcie jednostkowym. Kadra i kompetencje. Połączenie wojska, przemysłu i uczelni buduje stałe zaplecze operatorów i zespołów AI, wymieniono.

Raport "Polska armia dronów"

- Raport 'Polska armia dronów' jasno pokazuje, że bezzałogowe systemy powietrzne stały się jednym z filarów współczesnej obronności i gospodarki. Wojna w Ukrainie udowodniła, żeprzewaga na polu walki zależy dziś od tanich, skalowalnych i szybko modernizowanych platform, zdolnych do działania w rojach i odpornych na zakłócenia. Tymczasem w Polsce nadal funkcjonuje kilka równoległych programów - Gladius, Orlik, Gryf czy Legion BMS - które powinny zostać zintegrowane w jeden modułowy, interoperacyjny ekosystem. Towarzyszyć temu musi aktualizacja regulacji: zasad użycia AI, cyberbezpieczeństwa oraz dekonfliktacji przestrzeni cywilno-wojskowej, a także instrumentów podatkowych przyspieszających finansowanie krajowych producentów. Równolegle rośnie popyt na drony w energetyce, infrastrukturze irolnictwie, co tworzy rzadką szansę na budowę suwerennych kompetencji technologicznych. Dzisiejsze decyzje o integracji i przyspieszeniu rozwoju zdolności BSP zadecydują o pozycji Polski w nadchodzącej erze autonomicznych systemów - powiedział członek Komitetu Sterującego Inicjatywy SprawdzaMY Ryszard Chmura, cytowany w materiale.

