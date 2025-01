Stanowiska wsparcia IT

Jak wskazano w raporcie "Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach", zarobki na stanowisku konsultant ds. cyberbezpieczeństwa wynosiły w ubiegłym roku od 13 tys. zł miesięcznie w Łodzi czy Krakowie do nawet 28 tys. w Warszawie, co stanowi wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2023 roku.

Podwyżki w 2024 roku odnotowano również dla stanowisk wsparcia IT, takich jak technical support engineer 3rd line (+10,6 proc.), technical support manager (+9,4 proc.), chief technology officer (+6,4 proc.) oraz network engineer (+3 proc.) - wynika z raportu.

Podano, że technical support engineer 3rd line mógł zarobić w ub. r. od 8,5 tys. zł w Trójmieście do 21 tys. zł w Warszawie. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano dla chief technology officer (CTO), od 22 tys. zł w Krakowie i Wrocławiu do 50 tys. w Warszawie (brutto).

Cyberbezpieczeństwo i wsparcie techniczne w cenie

"Rosnące oferty wynagrodzenia na specjalistycznych stanowiskach w działach wsparcia IT to dowód na to, że organizacje doceniają kluczową rolę tych ekspertów. W szczególności stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem i zaawansowanym wsparciem technicznym stają się priorytetowe. Firmy inwestują w te role, ponieważ od ich kompetencji zależy zarówno bezpieczeństwo, jak i stabilność operacyjna całej organizacji" – oceniła Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment we wtorkowym komunikacie nt. raportu.

Mniejsza presja rekrutacyjna

Jednocześnie miniony rok przyniósł spadek zapotrzebowania na pracowników w działach wsparcia IT w porównaniu z innymi działami - wskazali autorzy raportu. Wskaźnik zatrudnienia w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 0,72, podczas gdy średnia rynkowa dla wszystkich stanowisk osiągnęła poziom 1,04. "Taki wynik wskazuje na mniejszą presję rekrutacyjną w podstawowych rolach wsparcia technicznego" - ocenili.

Jak podkreślił w komunikacie Karol Boczkowski, IT Contracting Delivery Manager w Grafton Recruitment, "zmniejszone zapotrzebowanie na podstawowe role w IT nie oznacza, że obszar wsparcia technicznego traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – firmy koncentrują się na bardziej zaawansowanych stanowiskach, które gwarantują bezpieczeństwo oraz stabilność operacyjną".

Analiza wynagrodzeń w raporcie została opracowana na podstawie danych z ofert przedstawionych kandydatom przez klientów Grafton Recruitmen oraz na podstawie aktualnych wynagrodzeń kandydatów uczestniczących w procesach prowadzonych przez firmę. Dane dotyczą 2024 r. i są prognozą na początek 2025.

