Jak ocenia GDDKiA obecnie zaawansowanie robót przy budowie drogi ekspresowej S19 między Lubartowem a Lublinem sięga 20 proc.

Co już zrobiono na S19 między Lublinem a Lubartowem

Drogowcy na plac budowy odcinka S19 między Lublinem a Lubartowem weszli w grudniu, czyli w okresie trwania przerwy zimowej, mimo to, prace na trasie są zaawansowane. Obecnie trwają roboty ziemne. Budowane są nasypy oraz wykopy. Powstają obiekty inżynierskie, czyli wiadukty, mosty i przepusty, a ich budowa zaawansowana jest w 9 proc.

W ramach inwestycji przebudowywana jest też sieć gazowa, wodociągowa i elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa oraz sanitarna.

Stara jezdnia drogi krajowej między Ciecierzynem a Leonowem (w kierunku Lubartowa) została rozebrana. Na tym fragmencie ruszyła budowa nitki trasy S19. Obecnie na tym odcinku trwa wzmacnianie podłoża.

Utrudnienia dla kierowców

Prace budowlane wiążą się też z utrudnieniami dla kierowców. W związku z budową przejścia dla zwierząt, w okolicach wiaduktu kolejowego w Wandzinie, wprowadzony został objazd o długości ok. 100 metrów. W połowie roku wykonawca planuje również wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na obwodnicy Lubartowa.

Co powstanie na S19 między Lublinem a Lubartowem

W ramach inwestycji na 23-kilometrowym odcinku S19 między Lublinem a Lubartowem powstanie dwujezdniowa droga (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach). Na trasie przewidziane są cztery węzły drogowe: Lubartów Północ, Lubartów Zachód, Niemce Wschód oraz Niemce Południe.

W ramach inwestycji przewidziana jest także budowa ponad 40 km dróg poza ciągiem głównym, które będą służyć do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich, w tym urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Via Carpatia w woj. lubelskim

GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z siedmiu odcinków tej trasy, stanowiącej część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Sławinek do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina.

W realizacji jest sześć odcinków S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Cześć z nich jest na etapie oczekiwania na decyzję ZRID, a na części trwają już prace w terenie: