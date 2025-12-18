Zbliżający się czas Bożego Narodzenia skłania wiele osób do poszukiwań idealnego, żywego drzewka, które ozdobi domowe wnętrze. Aby ułatwić ten wybór, portal Interia przygotował zestawienie cen i lokalizacji, w których zakup choinki jest w tym sezonie najbardziej opłacalny. Dzięki temu zestawieniu dowiedzą się Państwo, na jakie wydatki należy się przygotować, wybierając konkretny gatunek drzewka.

Koszty zakupu choinek: świerków oraz jodeł w 2025 roku

Bieżący rok przyniósł widoczne podwyżki cen w punktach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju. Sprzedawcy uzasadniają tę sytuację wyższymi kwotami narzucanymi przez właścicieli plantacji oraz rosnącymi kosztami transportu. Obecnie w wielu miejscach minimalna kwota, jaką trzeba przeznaczyć na drzewko, to około 80 zł. Najbardziej przystępna cenowo okazuje się jodła pospolita, natomiast za świerki zapłacimy nieco więcej. Mianem najdroższej niezmiennie cieszy się jodła kaukaska, której cena u prywatnych dostawców potrafi osiągnąć pułap 140 zł. Istotny wpływ na koszt ma także wysokość drzewka, ponieważ egzemplarze mierzące od 200 do 250 cm kosztują zazwyczaj w granicach od 120 do 230 zł. Należy również mieć na uwadze, że zakupy na placach targowych i jarmarkach świątecznych wiążą się zazwyczaj z wyższymi marżami niż w innych punktach.

Przegląd ofert w popularnych sieciach handlowych

Tradycyjnie bogaty asortyment przygotowały supermarkety, oferując zarówno mniejsze drzewka w doniczkach, jak i okazałe egzemplarze cięte. W sieci Lidl klienci mogą nabyć choinki w przedziale cenowym od 46,99 zł do 79,99 zł. Najtańszą opcją jest polski świerk w donicy o wysokości do metra, natomiast za wyższą jodłę kaukaską lub drzewko cięte o wysokości do 180 cm należy zapłacić górną granicę wspomnianego przedziału. Konkurencyjną ofertę przygotowała Biedronka, gdzie cięta jodła kaukaska mierząca od 150 do 180 cm jest dostępna za 69,99 zł. W sklepach Bricomarche ten sam gatunek drzewka, dostępny w wersji ciętej lub doniczkowej, kosztuje od 84,99 zł do 89,99 zł. Bardzo zróżnicowany wybór pod względem wymiarów proponuje Castorama. Dominująca w ofercie jodła kaukaska kosztuje od około 63 zł za mniejsze sztuki do 168 zł za ogromne egzemplarze sięgające blisko trzech i pół metra. Drzewka o standardowej wysokości około dwóch metrów to wydatek rzędu 148 zł. Sklep ten oferuje również świerki pospolite, gdzie wersja cięta kosztuje około 50 zł, a ukorzeniona w donicy niemal 100 zł. Dla osób poszukujących wyjątkowo wysokich choinek dedykowana jest oferta marketu OBI, w którym można znaleźć gigantyczne jodły kaukaskie o wysokości do 5 metrów w cenie 799 zł. Standardowe drzewka w tej sieci są jednak dostępne w bardziej przystępnych cenach, zaczynających się od około 45 zł.

Propozycja zakupu choinki bezpośrednio w nadleśnictwie

Dla wielu osób pielęgnujących tradycję doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty lokalnych jednostek Lasów Państwowych. Nadleśnictwa często umożliwiają nie tylko zakup gotowych choinek, ale również samodzielny wybór i wycięcie wymarzonego okazu prosto z plantacji. Oferta leśników jest zazwyczaj najbardziej atrakcyjna pod względem finansowym, wygrywając konkurencję z prywatnymi handlarzami oraz marketami. W sprzedaży dostępne są głównie świerki pospolite, kłujące oraz jodły. Ceny różnią się w zależności od regionu, jednak najczęściej oscylują w granicach od 40 do 80 zł za drzewka o wysokości do 150 cm. Większe choinki, mierzące od 2,5 do nawet 5 metrów, kosztują w nadleśnictwach od 100 do 200 zł, co stanowi bardzo korzystną alternatywę dla ofert komercyjnych.