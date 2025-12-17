Walka Netflixa i Paramout o Warner Bros Discovery nabiera rozpędu

Jak zaznaczyła gazeta, Paramount Skydance i jego szef David Ellison, staną w tej sytuacji przed decyzją, czy należy przedstawić udziałowcom lepszą ofertę.

Reklama

Akcje WBD utrzymują się na poziomie ok. 30 dolarów, co sugeruje, że inwestorzy spodziewają się podniesienia oferty przez Paramount - podkreślił dziennik. Oferta Paramount wygasa 8 stycznia, więc firma może poczekać do tego czasu z podjęciem decyzji o ewentualnym przedstawieniu lepszej propozycji.

8 grudnia Paramount ogłosił próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, oferując akcjonariuszom spółki 30 dolarów za akcję. Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu, bo - mimo przedstawienia sześciu propozycji nabycia WBD - jego kierownictwo „nigdy nie zaangażowało się w znaczący sposób” w negocjacje.

Oferta Netflixa atrakcyjniejsza dla akcjonariuszy WBD

Oferta Paramount jest o 2,25 dolara za akcję wyższa od oferty Netlfixa, lecz - w odróżnieniu od niej - przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN, TNT i polskim TVN.

Oferta Netflixa, zaakceptowana kilka dni wcześniej przez WBD, oferowała akcjonariuszom WBD 23,25 dolara w gotówce za każdą akcję oraz 4,5 dolara w akcjach Netflixa, podczas gdy Paramount Skydance oferuje całą kwotę w gotówce.