Netflix kupi Warner Bros Discovery

Netflix zgodził się kupić część koncernu Warner Bros. Discovery odpowiedzialną za studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe za 72 mld dolarów - podała w piątek agencja Reutera.

Jak przekazała agencja, oferta Netfliksa za Warner Bros. wynosząca niemal 28 dolarów za akcję, przebiła główną ofertę Paramount Skydance za cały WBD, w wysokości 24 dolarów.

Czy TVN znajdzie się pod kontrolą Netflixa?

Netflix ma przejąć tę część WBD zawierającą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), a nie kanały telewizyjne, w tym m.in. TVN i CNN. Te mają pozostać w oddzielnej spółce Discovery Global, która pozostanie pod kontrolą dotychczasowych właścicieli.

Niedawny raport analityka Bank of America ujął to tak: „Jeśli Netflix przejmie Warner Bros, wojny streamingowe praktycznie są skończone. Netflix stałby się niekwestionowaną globalną potęgą Hollywood, wykraczającą poza jego obecną wysoką pozycję”.