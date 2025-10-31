Netflix rozważa przejęcie części Warner Bros. Discovery

Jak podał Reuters, powołując się na trzy źródła wtajemniczone w sprawę, Netflix „aktywnie rozważa” złożenie oferty i wynajął już do tego bank inwestycyjny Moelis w charakterze doradczym. Koncern miał uzyskać też dane finansowe WBD.

Zakres zainteresowania Netflixa

Według agencji najpopularniejsza platforma streamingowa jest zainteresowana tylko częścią WBD, na którą składać się mają studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe, przede wszystkim HBO Max.

WBD jest w trakcie reorganizacji, która zakłada podział koncernu na Warner Bros., którym zainteresowany jest Netflix, oraz Discovery Global, który będzie kontrolował kanały telewizyjne, w tym CNN, TNT, a także kanały zagraniczne, takie jak polski TVN.

Według informacji Reutersa dyrektor Netflixa Ted Sarandos mówił niedawno publicznie, że nie wyklucza przejęć, choć zaznaczał też, że nie jest zainteresowany angażowaniem się w tradycyjne media.

Inni potencjalni nabywcy

Jak dotąd jako główny kandydat do przejęcia całości WBD wymieniany był Paramount Skydance, do którego należą studia filmowe, kanał CBS i platforma streamingowa Paramount+. Według doniesień „New York Post” oferta ta cieszy się przychylnością administracji Trumpa ze względu na powiązania spółki z Larrym Ellisonem, założycielem firmy Oracle, znanym ze wspierania prezydenta. WBD miał jednak odrzucić dwie dotychczasowe oferty kupna.

Według „NYP” administracja Trumpa sugeruje, że przejęcie WBD przez Netflixa lub Comcast (właściciela m.in. telewizji NBC i platformy Peacock) mogłoby nie uzyskać zgody Federalnej Komisji Łączności ze względu na przepisy antymonopolowe.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)