Rok temu o tej porze ta ulga była hitem

Pod koniec 2024 roku nie było ważniejszego zagadnienia dla przedsiębiorców, niż wakacje składkowe. Tematyka ta była powszechnie omawiana w przestrzeni publicznej, a sami zainteresowani intensywnie poszukiwali informacji na ten temat by wiedzieć, jak zaoszczędzić jak najwięcej. Jak wygląda sytuacja rok później? Wakacje składkowe nadal istnieją, jednak nie cieszą się już tak dużym zainteresowaniem i mówi się o nich znacznie mniej.

Od 1 listopada 2024 roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i komornicy sądowi mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania za siebie składek ZUS za jeden miesiąc w roku. Mowa tu o składkach na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli są opłacane. Chodzi tu oczywiście o składki samego przedsiębiorcy (komornika). Nie dotyczy to natomiast składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca (komornik) ma obowiązek opłacić za pracowników.

Można jeszcze złożyć wniosek o ZUS

Również w 2025 roku można skorzystać z takich „wakacji”, bo regulujące je przepisy nadal obowiązują. Możliwość ta jest niezależna do formy opodatkowania, jednak aby z niej skorzystać, trzeba spełnić konkretne warunki. Po pierwsze, liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub ubezpieczenia zdrowotnego w miesiącu przed złożeniem wniosku nie może przekraczać 10 ubezpieczonych (wliczając wnioskującego). Po drugie, wnioskujący musi podlegać co najmniej przez jeden dzień (dobrowolnie albo obowiązkowo) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek. Po trzecie, w ostatnich dwóch latach przed rokiem złożenia wniosku wnioskujący nie mieć przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok, roczny przychód z tej działalności nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro. Po czwarte, w poprzednim roku oraz w roku złożenia wniosku wnioskujący nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywało się w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres działalności.

Wielu uprawnionych, którzy skorzystali z wakacji składkowych pod koniec 2024 roku, od razu na początku 2025 roku skorzystało z tego uprawnienia również w odniesieniu do kolejnego, 2025 roku. Nie zrobili tego jednak wszyscy, co sprawia, że nadal szereg osób ma możliwość wykorzystania tej ulgi. Warto pamiętać, że nie wpłynie to na uprawnienia z ubezpieczeń społecznych. Jak podaje ZUS, składki, z których uprawnieni uzyskają zwolnienie, sfinansuje budżet państwa. W konsekwencji, zostaną one wliczone do przyszłej emerytury lub renty, a ubezpieczony będzie miał uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Miesiąc, za który uzyska omawiane zwolnienie będzie dla niego miesiącem normalnego prowadzenia działalności gospodarczej.