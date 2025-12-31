"Bądźcie gotowi"

- Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - apelował do Polaków Kierwiński.

W nocy wrócą intensywne opady śniegu

Choć teraz sytuacja się poprawia, zgodnie z prognozami IMGW z dużym prawdopodobieństwem w nocy wrócą intensywne opady śniegu, także do terenów północnej Polski - zaznaczył. Dodał, że będzie też silny wiatr, który „nadal będzie tworzył sytuacje bardzo niebezpieczne”.

- Zachowujcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wyjeżdżajcie na drogi tylko, gdy jest to naprawdę niezbędne - zaapelował do kierowców Kierwiński.