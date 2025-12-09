Europejska emerytura OIPE w Polsce w 2025 roku

Europejska emerytura oznacza przede wszystkim Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE). Jest to wprowadzony w Unii Europejskiej w 2022 roku i dostępny w Polsce od 2023 roku dobrowolny instrument finansowy przeznaczony do prywatnego oszczędzania na emeryturę. OIPE stanowi uzupełnienie dla tradycyjnego systemu emerytalnego opartego na ZUS oraz krajowych produktów, takich jak IKE czy PPK, umożliwiając pasywne inwestowanie głównie w fundusze typu ETF. Kluczową zaletą tego produktu jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych, znanego jako "podatek Belki", przy wypłacie środków. Warunkiem zwolnienia jest wypłata po osiągnięciu 60. roku życia lub po 55. roku życia w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych. Jedną z głównych cech OIPE jest jego transgraniczność, co oznacza, że oszczędności mogą być łatwo przenoszone w obrębie Unii Europejskiej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Emerytura europejska. Warunki, limity wpłat i inwestycje

W 2025 roku określono limit rocznych wpłat na OIPE, który wynosi 26 019 zł brutto. Zgromadzone środki są inwestowane w portfele funduszy ETF, które mogą mieć różną strukturę, na przykład czysto akcyjną (wariant 100/0) lub mieszaną, łączącą akcje i inne aktywa (np. wariant 80/20). Polacy wykazali się dużą aktywnością w tym zakresie, stając się europejskimi liderami, co potwierdza ponad 7,5 tysiąca otwartych kont z aktywami o wartości przekraczającej 44 miliony euro zgromadzonymi po zaledwie dwóch latach funkcjonowania produktu na rynku. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsza wypłata zgromadzonych środków, czyli przed osiągnięciem regulaminowego terminu, skutkuje utratą ulgi podatkowej.

Dla kogo emerytura europejska?

Europejska emerytura, czyli Powszechny Indywidualny Plan Emerytalny (OIPE), to dobrowolne rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, pozwalające na odkładanie oszczędności na specjalnym subkoncie, które pozostaje aktywne nawet po przeprowadzce do innego kraju Wspólnoty. Mechanizm ten polega na zawarciu umowy, na przykład z bankiem lub firmą zarządzającą funduszami, która następnie inwestuje powierzone środki. Główną zaletą OIPE jest zwolnienie gromadzonych środków z podatku Belki. Istnieją jednak ograniczenia: obowiązuje roczny limit wpłat (w 2025 roku wynoszący 26 019 zł) oraz możliwość wypłaty kapitału dopiero po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia przy jednoczesnym nabyciu praw emerytalnych. Jeden z dostawców, spółka Finax, wskazała, że polscy obywatele wykazują duże zainteresowanie OIPE – zdecydowało się na nie 7,5 tysiąca osób, głównie w wieku 40-49 lat. Łącznie Polacy zgromadzili 38,5 mln euro, wypracowując 6,3 mln euro zysku. Jak podaje Bank.pl, inwestowanie pełnego limitu przez 20 lat, przy średniorocznej stopie zwrotu rzędu 8 proc. i uwzględnieniu 19-procentowego podatku Belki, pozwala zaoszczędzić na samym podatku nawet 130 tys. zł.

Podsumowując, z europejskiej emerytury może skorzystać każda osoba, niezależnie od formy zatrudnienia, włączając w to osoby samozatrudnione, studentów czy osoby na urlopach macierzyńskich. Rozwiązanie to jest często wskazywane jako szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy już wykorzystali limit wpłat na IKE, często zmieniają kraj pracy w Unii Europejskiej lub zarabiają w euro. Środki można wpłacać zarówno w złotych, jak i w euro, a zgromadzony kapitał podlega dziedziczeniu. Produkt umożliwia kontynuowanie oszczędzania po przeprowadzce do innego kraju UE poprzez otwarcie tam nowego subkonta. Wypłata środków jest możliwa bez podatku od zysków kapitałowych po ukończeniu 60. roku życia. Natomiast wcześniejsza wypłata jest możliwa tylko w całości i wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku Belki.

Europejska emerytura - korzyści, wyniki i rola w systemie emerytalnym. Ile można zaoszczędzić?

Analizując wyniki osiągnięte po dwóch latach, średnia stopa zwrotu z OIPE przekroczyła zyski oferowane przez tradycyjne lokaty bankowe, co jest efektem inwestowania na rynku akcji. Łącznie polscy oszczędzający wpłacili na te konta 38,5 miliona euro. Mimo że OIPE nie wpływa bezpośrednio na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS - której minimalna kwota w 2025 roku ma wynieść około 1781 zł brutto - to aktywnie przyczynia się do budowania trzeciego filaru oszczędności emerytalnych. Produkt ten jest dostępny u wybranych dostawców na polskim rynku, takich jak na przykład Finax. Przemysław Barankiewicz, dyrektor Finax, podkreślił, że mechanizm ten oferuje wymierną i sprawdzalną korzyść dla osób inwestujących w długim horyzoncie czasowym. Finax proponuje dwie metody pomnażania środków: pierwsza w całości, czyli w 100 proc., opiera się na funduszach ETF opartych na akcjach, natomiast druga jest mniej ryzykowna, gdyż 80 proc. stanowią akcyjne fundusze ETF, a pozostałe 20 proc. to fundusze obligacyjne. Osiągnięty przez portfel 100/0 zysk wyniósł 36,6 proc., podczas gdy wariant 80/20 przyniósł 31,1 proc. Należy mieć na uwadze, że limit rocznych wpłat na subkonto w ramach OIPE jest regulowany i zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynosi w bieżącym roku 26 019 zł.

OIPE - czym jest? Czym jest europejska emerytura? Podsumowanie najważniejszych informacji

OIPE, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, często nazywany potocznie europejską emeryturą, to dobrowolna i prywatna forma oszczędzania na przyszłość, która zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku kluczową informacją dla oszczędzających jest to, że roczny limit wpłat na OIPE wynosi 26 019 zł, co jest kwotą identyczną z limitem obowiązującym dla Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Posiadanie OIPE nie koliduje z oszczędzaniem w ramach IKE czy IKZE, co pozwala na dywersyfikację oszczędności emerytalnych. Główną zachętą do skorzystania z OIPE jest możliwość uniknięcia 19 proc. podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki), pod warunkiem, że wypłata nastąpi po ukończeniu 60. roku życia (lub 55. roku życia przy nabyciu praw emerytalnych) i po dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat. OIPE charakteryzuje się również mobilnością, co oznacza, że w przypadku zmiany kraju zamieszkania w Unii Europejskiej, oszczędzający może kontynuować gromadzenie środków, a maksymalna opłata za zarządzanie aktywami jest ograniczona do 1 proc. rocznie. Ponadto, zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu. Polska, z aktywami przekraczającymi 190 milionów złotych na koniec października 2025 roku, stała się największym rynkiem OIPE w Unii Europejskiej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym produktem.