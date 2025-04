L4 na nowych zasadach. Co wolno, a czego nie podczas choroby?

L4 już nie będzie takie samo. Już w 2025 roku mają zostać wprowadzone rewolucyjne zmiany, które pozwolą pracownikom na więcej - nawet pracę zarobkową podczas zwolnienia. Ale uwaga: nowe przepisy budzą kontrowersje i mogą prowadzić do nadużyć. Sprawdź, co wolno robić na L4, a co nadal pozostanie zakazane.