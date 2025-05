Od 1 czerwca 2025 roku ZUS przeprowadza roczną waloryzację kapitału emerytalnego. To najlepszy moment, by osoby planujące emeryturę mogły znacząco zwiększyć swoje przyszłe świadczenie. Z artykułu dowiesz się, o ile może wzrosnąć emerytura, kto skorzysta na waloryzacji, jakie są konkretne przykłady zysków i jakie kroki warto podjąć, by nie stracić nawet kilkuset złotych co miesiąc. Wskazujemy też dodatkowe świadczenia, na które możesz liczyć oraz aktualne podstawy prawne.

Czerwcowa waloryzacja ZUS 2025 – dlaczego warto poczekać z emeryturą?

Waloryzacja składek i subkonta w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu i może znacząco zwiększyć wysokość przyszłej emerytury. Waloryzacja kapitału emerytalnego przeprowadzana jest zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 25 ust. 6 i art. 173–175.

Pełen tekst ustawy: ISAP Sejm RP – Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Zasady corocznej waloryzacji określają również:

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłaszane corocznie w maju lub czerwcu,

ogłaszane corocznie w maju lub czerwcu, dane GUS o średnich wynagrodzeniach i inflacji.

W 2025 roku prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi aż 14,3%, co oznacza, że np. kapitał emerytalny w wysokości 600 tys. zł urośnie do 686 000 zł. Przykładowy 70-latek z takim kapitałem zamiast 3351 zł, otrzyma 3832 zł emerytury – to +481 zł miesięcznie.

W przypadku osoby z kapitałem 700 tys. zł zysk wyniesie jeszcze więcej – po waloryzacji kapitał wzrośnie do 799,9 tys. zł, co może przełożyć się na emeryturę wyższą o 681 zł miesięcznie (przy średnim dalszym trwaniu życia według GUS). Oznacza to ponad 8000 zł rocznie więcej. Dlatego dla osób osiągających wiek emerytalny w 2025 roku – najkorzystniejszym terminem na złożenie wniosku jest lipiec.

Ile można zyskać? Emerytury po waloryzacji 2025 - wyliczenia

Skala możliwego zysku zależy od kilku czynników: wysokości zgromadzonych składek, wieku, płci oraz momentu złożenia wniosku. Poniżej prezentujemy konkretne scenariusze:

Przykład 1 – kobieta, 60 lat, kapitał: 500 000 zł

Emerytura przed waloryzacją: 1876 zł

Po waloryzacji (14,3%): kapitał 571 500 zł → emerytura: 2145 zł

Zysk: +269 zł miesięcznie / +3 228 zł rocznie

Przykład 2 – mężczyzna, 65 lat, kapitał: 600 000 zł

Emerytura przed waloryzacją: 3351 zł

Po waloryzacji (14,3%): kapitał 686 000 zł → emerytura: 3832 zł

Zysk: +481 zł miesięcznie / +5772 zł rocznie

Przykład 3 – mężczyzna, 65 lat, kapitał: 700 000 zł

Po waloryzacji (14,3%): kapitał 799 900 zł → emerytura: ok. 4532 zł

Zysk względem wcześniejszego wniosku: +681 zł miesięcznie / +8 172 zł rocznie

Im większy kapitał i starszy wiek, tym korzystniejszy przelicznik – bo dzielnik „średniego dalszego trwania życia” jest mniejszy.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę w 2025 roku?

Istnieją dwa szczególnie korzystne momenty w 2025 roku, kiedy warto jest złożyć wniosek o emeryturę. Jeden z nich już minął, ale drugi wciąż jest jeszcze przed nami. Są to:

Luty – wtedy emeryci mogli liczyć na marcową waloryzację i dodatkową trzynastkę w kwietniu.

– wtedy emeryci mogli liczyć na marcową waloryzację i dodatkową trzynastkę w kwietniu. Lipiec – to opcja dla tych, którzy nie złożyli jeszcze wniosku i mogą poczekać na czerwcową waloryzację kapitału.

Ważne: aby skorzystać z waloryzacji czerwcowej, wniosek należy złożyć w lipcu, a nie wcześniej. Po złożeniu wniosku środki nie są już waloryzowane.

Kto skorzysta z waloryzacji kapitału w czerwcu 2025?

Waloryzacja obejmuje tylko osoby, które jeszcze nie pobierają emerytury. Skorzystać z niej mogą wszyscy, którzy mają:

ukończony wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni),

środki zgromadzone na koncie ZUS i subkoncie (np. środki z OFE),

nie złożyli wniosku o emeryturę do końca maja 2025 r.

Nie dotyczy to emerytów już otrzymujących świadczenie – oni korzystają z marcowej waloryzacji.

Jak złożyć wniosek o emeryturę i nie stracić?

Aby uzyskać świadczenie od lipca 2025 roku:

rozwiąż umowę o pracę najpóźniej do 29 czerwca 2025 ,

, złóż wniosek o emeryturę w ZUS do 31 lipca 2025 ,

, przygotuj: świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, zweryfikuj konto PUE ZUS.

Wniosek można złożyć:

osobiście w oddziale ZUS,

przez Internet (PUE ZUS),

listownie.

Jak zwiększyć wysokość przyszłej emerytury? 4 sposoby

Czekanie na waloryzację składek to jedna metoda na zwiększenie przyszłego świadczenia emerytalnego. Zanim z tego skorzystamy, warto pamiętać o innych opcjach. Możemy więc:

kontynuować pracę – każdy dodatkowy rok to więcej składek i krótszy dzielnik,

– każdy dodatkowy rok to więcej składek i krótszy dzielnik, opłacać dobrowolne składki ZUS , zwłaszcza gdy są luki w zatrudnieniu,

, zwłaszcza gdy są luki w zatrudnieniu, unikać okresów nieskładkowych – nie są one w pełni liczone do wysokości świadczenia,

– nie są one w pełni liczone do wysokości świadczenia, zgłosić do ZUS wszystkie brakujące okresy pracy – np. za granicą, w rolnictwie, na umowach cywilnoprawnych.

Dodatkowe świadczenia i wsparcie dla emerytów w 2025 roku

W 2025 r. emeryci mogą liczyć także na: