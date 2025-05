W maju 2025 roku rząd opublikował „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025–2029”, które zawierają prognozy dotyczące inflacji, wzrostu płac oraz waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Z dokumentu wynika, że w 2026 roku seniorzy mogą spodziewać się niższych podwyżek niż w latach ubiegłych. W artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na temat prognozowanej waloryzacji, zmian w trzynastkach i czternastkach oraz ich wpływu na domowe budżety emerytów i rencistów.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku?

Zgodnie z „Wieloletnimi założeniami makroekonomicznymi na lata 2025–2029” opublikowanymi przez rząd, inflacja w 2026 roku ma wynieść 3,8%, a realny wzrost wynagrodzeń 3,6% . Na podstawie tych danych szacuje się, że waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku wyniesie około 5,2% .

Dla porównania, w 2025 roku waloryzacja świadczeń wyniosła 5,5%, co już wtedy było najniższym wzrostem od kilku lat. Niższa waloryzacja w 2026 roku oznacza, że emeryci i renciści otrzymają mniejsze podwyżki swoich świadczeń.

Ważne Minimalna emerytura, która w 2025 roku wynosiła 1 878,91 zł brutto, po waloryzacji o 5,2% wzrosłaby do około 1 976,61 zł brutto, co daje podwyżkę o niecałe... 100 zł brutto.

Trzynastki i czternastki w 2026 roku – co się zmieni?

Rząd zapowiada kontynuację wypłat trzynastek i czternastek dla seniorów w 2026 roku. Trzynastka ma być wypłacana w kwietniu razem z regularnym świadczeniem emerytalnym i wynosić tyle, co minimalna emerytura – czyli około 1 976,61 zł brutto.

Czternastka również ma wynosić równowartość minimalnej emerytury, jednak jej wypłata będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu czternastka będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”, a przy wyższych świadczeniach może nie być wypłacana wcale.

Warto zauważyć, że próg dochodowy uprawniający do pełnej czternastki nie jest waloryzowany, co oznacza, że z każdą kolejną waloryzacją świadczeń rośnie liczba seniorów, którzy otrzymują czternastkę w pomniejszonej kwocie lub są jej pozbawieni.

Tabela: Prognozowane emerytury, trzynastki i czternastki w 2026 roku

Obecna emerytura brutto Obecna emerytura netto Emerytura netto po waloryzacji (5,2%) Miesięczny zysk netto Trzynastka netto Czternastka netto* 1 800 zł 1 638 zł 1 723,18 zł 85,18 zł 1 634,72 zł 1 634,72 zł 2 000 zł 1 820 zł 1 914,64 zł 94,64 zł 1 634,72 zł 1 608,72 zł 2 500 zł 2 275 zł 2 377,30 zł 102,30 zł 1 634,72 zł 1 561,72 zł 3 000 zł 2 670 zł 2 792,96 zł 122,96 zł 1 634,72 zł 1 561,72 zł 3 500 zł 3 065 zł 3 208,62 zł 143,62 zł 1 634,72 zł 1 561,72 zł 4 000 zł 3 460 zł 3 624,28 zł 164,28 zł 1 634,72 zł 1 561,72 zł

*Czternastka netto może być pomniejszana w zależności od wysokości świadczenia.

Waloryzacja 2026: Co zmiany oznaczają dla seniorów?

Niższa waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku oznacza, że seniorzy otrzymają mniejsze podwyżki swoich świadczeń. W połączeniu z brakiem waloryzacji progu dochodowego uprawniającego do pełnej czternastki, może to prowadzić do sytuacji, w której coraz więcej emerytów i rencistów otrzyma to świadczenie w pomniejszonej kwocie lub nie otrzyma go wcale.

Dla wielu seniorów, zwłaszcza tych z niższymi świadczeniami, trzynastki i czternastki stanowią istotne wsparcie finansowe. Zmniejszenie ich wysokości lub brak wypłaty może negatywnie wpłynąć na domowe budżety emerytów i rencistów.

Warto również zauważyć, że w 2026 roku inflacja ma wynieść 3,8%, co oznacza, że realna wartość świadczeń może nieznacznie wzrosnąć. Jednak dla wielu seniorów, zwłaszcza tych z niższymi emeryturami, nawet niewielkie podwyżki mogą nie wystarczyć do pokrycia rosnących kosztów życia.

Czy waloryzacja emerytur w 2026 roku może ulec zmianie?

Chociaż rząd opublikował już prognozy dotyczące waloryzacji emerytur na 2026 rok, warto pamiętać, że ostateczny wskaźnik waloryzacji jest ustalany dopiero na początku danego roku kalendarzowego. Podstawą prawną do jego wyliczenia jest art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uwzględnia on średnioroczną inflację w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli inflacja w 2025 roku okaże się wyższa niż przewidują to obecne założenia, wskaźnik waloryzacji w 2026 roku będzie odpowiednio wyższy. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która może też zdecydować o waloryzacji mieszanej lub zastosowaniu dodatkowego wskaźnika, jak miało to miejsce w latach z wysoką inflacją.

Dodatki dla seniorów. Co poza trzynastką i czternastką?

Poza trzynastą i czternastą emeryturą, wielu seniorom przysługują inne dodatki i świadczenia, które mogą podreperować ich budżet. Warto o nich pamiętać i w razie potrzeby złożyć odpowiedni wniosek. Do najważniejszych należą:

Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom po ukończeniu 75. roku życia lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji; obecnie wynosi 330,07 zł miesięcznie (stan na 2025 rok);

– przysługuje osobom po ukończeniu 75. roku życia lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji; obecnie wynosi 330,07 zł miesięcznie (stan na 2025 rok); Dodatek dla inwalidów wojennych i wojskowych – w wysokości 981,81 zł (2025);

– w wysokości 981,81 zł (2025); Zasiłek pielęgnacyjny – wypłacany przez gminy w wysokości 215,84 zł miesięcznie (niezależny od dodatku pielęgnacyjnego);

– wypłacany przez gminy w wysokości 215,84 zł miesięcznie (niezależny od dodatku pielęgnacyjnego); Dodatek kombatancki – 294,39 zł miesięcznie (2025);

– 294,39 zł miesięcznie (2025); Dofinansowanie leków i świadczenia z programu "Leki 75+" – obejmuje refundację kosztów wybranych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

Wszystkie powyższe dodatki i zasiłki mogą być ważnym wsparciem finansowym, szczególnie dla osób starszych, samotnych lub z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje na temat warunków przyznawania można uzyskać w jednostkach ZUS oraz ośrodkach pomocy społecznej.