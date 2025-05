Od 1 lipca 2025 r. ZUS i KRUS rozpoczną wypłaty długo wyczekiwanej renty wdowiej – nowego świadczenia wspierającego osoby, które straciły współmałżonka. W artykule wyjaśniamy, komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie, jak złożyć wniosek, oraz jakie są limity i opcje wyboru. Podpowiadamy również, jak nie przegapić terminów i uniknąć pomniejszeń świadczenia. Artykuł zawiera najnowsze dane, przepisy prawne i praktyczne wskazówki.

Reklama

Renta wdowia: decyzje ZUS od 13 czerwca 2025 r.

Renta wdowia została wprowadzona ustawą z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1728). Zgodnie z zapowiedzią prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka, od 13 czerwca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wydawać decyzje administracyjne w sprawie przyznania renty wdowiej. Co istotne, decyzje te będą generowane automatycznie przez system, co pozwoli na ich szybsze dostarczenie – głównie za pośrednictwem poczty.

Do końca czerwca wpłynęło już ponad 694 tys. wniosków o to świadczenie. ZUS zobowiązany jest wydać decyzje najpóźniej do 31 lipca 2025 r., o ile wniosek złożono w pierwszym półroczu roku. Dla wielu osób oznacza to znaczące wsparcie finansowe – zwłaszcza dla seniorów samotnie wychowujących wnuki lub borykających się z rosnącymi kosztami życia.

Kto może otrzymać rentę wdowią w 2025 roku?

Renta wdowia nie przysługuje automatycznie każdej osobie po śmierci małżonka. Konieczne jest spełnienie konkretnych warunków:

kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat;

małżeństwo musiało trwać do dnia śmierci współmałżonka;

świadczenie rodzinne po zmarłym małżonku musiało zostać nabyte nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);

osoba ubiegająca się o rentę nie może być w nowym związku małżeńskim.

Dodatkowo wymagane są dokumenty: akt zgonu małżonka, decyzja o przyznaniu świadczenia zmarłego, dowód osobisty oraz dokument potwierdzający wiek.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią? Możliwości i terminy

Wniosek można złożyć:

online – przez platformę ePUAP lub PUE ZUS (https://www.zus.pl/pue),

– przez platformę ePUAP lub PUE ZUS (https://www.zus.pl/pue), osobiście – w dowolnym oddziale ZUS,

– w dowolnym oddziale ZUS, listownie – wysyłając dokumenty pocztą.

Najważniejsza data to 31 lipca 2025 r. – złożenie wniosku do tego dnia gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca. Spóźnienie skutkuje utratą części wypłat.

Ważne Więcej na temat renty wdowiej znajdziesz w artykule: ZUS wypłaci ponad 5 tys. zł. Nowe świadczenie od lipca

Ile wynosi renta wdowia w 2025 roku?

Wysokość świadczenia zależy od wyboru jednej z dwóch opcji:

100% emerytury własnej + 15% renty rodzinnej po zmarłym

100% renty rodzinnej po zmarłym + 15% emerytury własnej

Od 2027 roku procent dodatku wzrośnie do 25%. Maksymalna łączna kwota świadczeń w 2025 roku nie może przekroczyć 5636,73 zł brutto, czyli trzykrotności najniższej emerytury (obecnie 1878,91 zł). Limit ten podlega corocznej waloryzacji.

Co jeśli przekroczysz limit świadczeń? Pomniejszenie i decyzje ZUS

W przypadku, gdy suma świadczeń przekroczy dozwolony limit, ZUS lub KRUS ma obowiązek zmniejszyć łączną kwotę wypłat o nadwyżkę. Potrącenia dokonywane są według określonej kolejności – najpierw świadczenia finansowane z budżetu państwa, następnie te z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba uprawniona otrzyma decyzję administracyjną informującą o kwocie pomniejszenia.

Kto wypłaca rentę wdowią – ZUS czy KRUS?

To, która instytucja wypłaca rentę wdowią, zależy od ubezpieczenia zmarłego:

ZUS – jeśli zmarły był pracownikiem, przedsiębiorcą, nauczycielem itp.

– jeśli zmarły był pracownikiem, przedsiębiorcą, nauczycielem itp. KRUS – jeśli był ubezpieczonym rolnikiem.

W przypadku zbiegu systemów (np. rolnik-emeryt z wcześniejszą historią w ZUS), decyzja o wypłacie zależy od ostatniego źródła świadczenia.

Renta wdowia: „Panowie, wam też się należy”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zaapelowała w mediach do mężczyzn, by składali wnioski o rentę wdowią. Na początku 2025 roku spośród 500 tys. wniosków tylko 10% pochodziło od wdowców. Minister podkreślała, że świadczenie przysługuje obu płciom, i zachęcała do skorzystania z możliwości wsparcia.

Dodatkowe świadczenia i zmiany w przepisach – co jeszcze warto wiedzieć?

Renta wdowia to nie jedyne nowe wsparcie. Od 2025 r. obowiązuje także dodatek dopełniający z ZUS dla osób o najniższych świadczeniach, który ma na celu zniwelowanie różnic w poziomie życia emerytów. Szczegółowe zasady znajdziesz w artykule: Nowy dodatek z ZUS: 12 800 zł dla tysięcy osób. Wypłaty ruszają lada dzień