Wirtualny szpital, w którym lekarze, pielęgniarki i pacjenci to sztuczne inteligencje, nie jest już science fiction. Agent Hospital z Chin to pierwszy tego typu projekt, w którym agenci AI samodzielnie uczą się medycyny. Dowiedz się, jak działa ten przełomowy system, jak może wpłynąć na opiekę zdrowotną w Polsce i na świecie, oraz co oznacza dla przyszłości lekarzy i pacjentów.

Agent Hospital – wirtualny szpital bez lekarzy już działa [maj 2025]

Agent Hospital to projekt AI Industry Research (AIR) Uniwersytetu Tsinghua, który symuluje realne środowisko szpitalne. Dzięki dużym modelom językowym (LLM), agenci AI odtwarzają wszystkie role w systemie opieki zdrowotnej – od pacjenta po lekarza specjalistę.

W ramach szpitala symulowane są procesy „przedszpitalne”, „wewnątrzszpitalne” i „poszpitalne”, m.in.:

rejestracja i triage,

konsultacje i badania,

diagnoza i leczenie,

rehabilitacja i obserwacja stanu zdrowia.

Zaletą jest pełna autonomiczność – wirtualni lekarze uczą się, czytając literaturę medyczną i „trenując” na tysiącach przypadków chorób. Oznacza to, że mogą szybciej niż ludzie opanowywać nowe schematy leczenia i doskonalić swoją skuteczność.

MedAgent-Zero – jak uczy się lekarz-sztuczna inteligencja?

Kluczową technologią projektu jest algorytm MedAgent-Zero, zaprojektowany na wzór AlphaGo-Zero. Różni się on od tradycyjnych metod, ponieważ:

nie potrzebuje ręcznie oznaczonych danych,

uczy się w sposób zbliżony do lekarzy: z literatury i praktyki,

potrafi analizować błędy i wyciągać z nich wnioski.

System działa w dwóch trybach:

Tryb praktyczny: lekarz-agent diagnozuje wirtualnych pacjentów poprzez wywiady, badania i leczenie.

lekarz-agent diagnozuje wirtualnych pacjentów poprzez wywiady, badania i leczenie. Tryb teoretyczny: agent analizuje publikacje medyczne i tworzy własne „notatki” edukacyjne.

Zgromadzone przypadki trafiają do bazy danych – zarówno udane, jak i błędne – co umożliwia uczenie się przez doświadczenie.

AI pokonuje lekarzy w diagnozie chorób układu oddechowego

Po leczeniu 10 000 pacjentów (co lekarzowi zajęłoby około dwóch lat), wirtualny lekarz uzyskał dokładność 93,06% w diagnozowaniu chorób układu oddechowego, takich jak:

grypa typu A i B,

COVID-19,

infekcje górnych dróg oddechowych.

To więcej niż osiągały dotąd najlepsze systemy sztucznej inteligencji w medycynie. Efektywność rośnie wraz z liczbą leczonych przypadków, a agent stale poprawia swoje kompetencje w diagnozowaniu, zalecaniu badań i terapii. Wyniki badań opublikowano w serwisie arXiv (link do publikacji: Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents)

Wirtualny Agent Hospital. Co to oznacza dla pacjentów?

Technologia zastosowana w Agent Hospital wydaje się surrealistyczna w chwili obecnej, ale w przyszłości może przyczynić się do rozwoju medycyny na skalę do tej pory niepotykaną. AI w medycynie może:

przyspieszyć diagnozowanie chorób w szpitalach i przychodniach,

chorób w szpitalach i przychodniach, zredukować błędy lekarskie wynikające z przemęczenia i presji czasu,

wynikające z przemęczenia i presji czasu, obniżyć koszty leczenia dzięki automatyzacji ,

, zapewnić stały dostęp do specjalistycznej wiedzy medycznej nawet w regionach bez lekarzy.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i braków kadrowych w ochronie zdrowia, rozwiązania tego typu mogą wspomóc realne systemy medyczne – nie zastępując lekarzy, ale ich wspierając. Wydaje się, że wizja całkowitego leczenia ludzi przez sztuczną inteligencję, bez wsparcia prawdziwych specjalistów, na razie jest nie do zaakceptowania.

Czy sztuczna inteligencja może leczyć? Kontekst prawny i etyczny [maj 2025]

Na dziś, prawo w Polsce (i większości krajów) nie pozwala, by decyzje medyczne podejmowane były wyłącznie przez AI. Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152), świadczeń zdrowotnych udziela lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Oznacza to, że technologie takie jak Agent Hospital mogą obecnie pełnić jedynie funkcję wsparcia decyzyjnego (Clinical Decision Support Systems), a nie samodzielnych jednostek leczniczych.

Dodatkowo, konieczna będzie regulacja kwestii:

odpowiedzialności za błędy diagnostyczne AI,

prywatności danych zdrowotnych pacjentów,

przejrzystości i zrozumiałości decyzji podejmowanych przez algorytmy.

Ile Polska wydaje na zdrowie? [dane GUS i OECD]

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i OECD wynika, że Polska wydaje ok. 7% PKB na ochronę zdrowia, co plasuje nas poniżej średniej unijnej (~9,9%). Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców również jest jedną z najniższych w UE (2,4 wobec średniej 3,9).

Dlatego inwestycje w AI w medycynie mogą być odpowiedzią na wyzwania systemowe: rosnące kolejki do specjalistów, przeciążenie kadry medycznej, niedobory lekarzy na terenach wiejskich i w małych miastach.

Jakie inne kraje testują medyczną AI?

USA: OpenAI i Microsoft testują GPT-4 jako asystenta lekarzy w firmach takich jak Epic czy Mayo Clinic.

OpenAI i Microsoft testują GPT-4 jako asystenta lekarzy w firmach takich jak Epic czy Mayo Clinic. UK: NHS wdrożył narzędzia AI do wykrywania nowotworów w tomografii.

NHS wdrożył narzędzia AI do wykrywania nowotworów w tomografii. Izrael: startup Aidoc rozwija AI do analizy obrazów RTG i MRI.

startup Aidoc rozwija AI do analizy obrazów RTG i MRI. Niemcy: Instytut Fraunhofera testuje AI do predykcji powikłań pooperacyjnych.

Widać więc, że Agent Hospital to część szerszego trendu światowego – medycyny opartej na danych i algorytmach, wspomagającej człowieka, a nie go zastępującej.