8181,72 złotych, tyle w 2024 roku wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To kluczowa kwota dla pracowników służby zdrowia, od której wyliczane są minimalne pensje między innymi lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Reklama

Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, płace w branży medycznej podlegają corocznej waloryzacji przypadającej na pierwszy dzień lipca. Uposażenia są wyliczane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz właśnie przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły.

Wyższe pensje dla dziesięciu grup zawodowych

W sektorze ochrony zdrowia jest wyszczególnionych dziesięć grup zawodowych. Podziału dokonano wedle kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Do każdej z grup przypisany jest inny współczynnik pracy. Ten najwyższy - 1,45 - przysługuje lekarzowi albo lekarzowi dentyście ze specjalizacją. Z kolei najniższy - 0,65 - przypisany jest pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – wynika z załącznika zawierającego współczynniki pracy.

Jak z uwzględnieniem owego czynnika we wszystkich dziesięciu grupach wyglądają minimalne pensje po podwyżkach? Wyliczył to serwis rynekzdrowia.pl

Kto dostał największa podwyżkę?

Kto otrzymuje największą podwyżkę? Na minimalnych pensjach wyliczonych po nowemu - z uwzględnieniem współczynnika pracy wynoszącego 1,45 - najbardziej zyskują lekarze lub lekarze dentyści ze specjalizacją. Ich minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2025 roku rośnie o 1488,04 złotych. Po podwyżce wynosi 11 863,49 złotych. Do te pory było to 10 375,45 zł.

Dla kogo pensja minimalna na poziomie na poziomie 9736,25 zł

Nieco mniejszy wzrost wynagrodzenia otrzymuję druga zawodowa grupa, ze współczynnikiem pracy 1,29. To farmaceuci, fizjoterapeuci, diagnostycy laboratoryjni, psychologowie kliniczni. W tej grupie są także inni pracownicy wykonujący zawód medyczny - w znaczeniu inny niż określony w pierwszej, trzeciej i czwartej grupie zawodowej - z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, także pielęgniarki z zawodowym tytułem magistra pielęgniarstwa albo położne z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym wypadku podwyżka wynosi 1323,85 zł, dzięki czemu minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2025 roku rośnie do 10 554,42 zł. Dotychczas było to 9230,57 zł.

Do kolejnej, trzeciej grupy pracowników, ze współczynnikiem pracy 1,19, należą lekarze i lekarze dentyści bez specjalizacji. Do tej pory ich minimalne wynagrodzenie to 8515,02 zł. Po lipcowej podwyżce rośnie o 1221,23 zł i wyniesie 9736,25 zł.

Tyle po podwyżce zarobią stażyści i ratownicy medyczni

Wzrostu wynagrodzenia doczekali się też stażyści znajdujący się w czwartej grupie zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,95. Oni z kolei mogą liczyć na podwyżkę w wysokości 974,92 zł. Ich dotychczasowa minimalna pensja wynosiła 6797,71 zł. Od lipca to 7772,63 zł.

Do piątej grupy zawodowej, ze współczynnikiem pracy 1,02, zaliczają się farmaceuci, fizjoterapeuci, diagnostycy laboratoryjni, pielęgniarki, położne, technicy elektroradiologii, psycholodzy, także inni pracownicy wykonujący zawód medyczny (inny niż określony w poprzednich grupach zawodowych) z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, także pielęgniarki, położne z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarki, położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją. Dotychczasowe minimalne wynagrodzenie dla zawodów tej grupy wynosiło 7298,59 zł. Po podwyżce, opiewającej na 1046,76 zł, zarobki rosną do 8345,35 zł.

Na wzrost zarobków o 964,67 zł może liczyć także szósta grupa zawodowa, ze współczynnikiem pracy to 0,94, której minimalne zarobki to 6726,15 zł. Od lipca wynagrodzenie wynosi co najmniej 7690,82 zł. Do tej z kolei grupy zaliczają się fizjoterapeuci, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, technicy elektroradiologii, inni pracownicy wykonujący zawód medyczny (inny niż określony w poprzednich grupach zawodowych) z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. W tej grupie są też fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, technicy analityki medycznej, technicy elektroradiologii z wymaganym średnim wykształceniem także pielęgniarki albo położne z wymaganym średnim wykształceniem, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W górę idzie minimalna pensja dla salowej i opiekuna medycznego

Rynekzdrowia.pl wyliczył również, na jakie podwyżki najniższych wynagrodzeń mogą liczyć pozostałe grupy pracowników służby zdrowia. Minimalna pensja siódmej grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,86 wynosiła do tej pory 6153,71 zł. Teraz, otrzymają 882,57 zł lipcowej podwyżki i będą zarabiać 7036,28 zł. W tej grupie znajduje się każdy inny pracownik wykonujący zawód medyczny (inny niż określony w poprzednich grupach zawodowych) z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny.

Do grupy ósmej zaliczają się pracownicy działalności podstawowej, inni niż pracownicy wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym. Oni z kolei mogą liczyć na podwyżkę 1026,24 zł. Ich minimalne wynagrodzenie z początkiem lipca rośnie do 8181,72 zł. Dotychczas było to 7155,48 zł.

Podwyżkę w wysokości 800,47 zł zyskuje też dziewiąta grupa zawodowa ze współczynnikiem pracy wynoszącym 0,78, do której należy każdy pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim. Wzrost minimalnego wynagrodzenia dla tej grupy to 581,27 zł, co po podwyżce daje pensję 6381,74 zł.

O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie dla ostatniej, dziesiątej grupy zawodowej, dla której współczynnik pracy wynosi 0,65? W tej grupie znajduje się każdy pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego. Lipcowa podwyżka to 667,06 zł. Dotychczasowe zarobki opiewające na kwotę 4651,06 zł rosną do 5318,12 zł.

Podwyżki pójdą do zmiany?

Wchodzące w lipcu podwyżki są ustawowe i obowiązkowe, jednak szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna chciałaby wprowadzić zmiany w ustawie o minimalnych pensjach medyków, co jakiś czas temu zapowiedziała w rozmowie z Polsat News.– Będę rozmawiała z zespołem trójstronnym, żebyśmy zmienili przepis, który wymyślił ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o finansach publicznych – powiedziała minister.

Jak wskazuje branżowy serwis rynekzdrowia.pl, planowana zmiana oznaczałaby przesunięcie lipcowego terminu. W praktyce mogłoby to skutkować półrocznym zamrożeniem wzrostu najniższych pensji w służbie zdrowia.