Zaczyna się ostatnie odliczanie

Jeszcze tylko trzy miesiące mają ci, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie do przydomowej fotowoltaiki, magazynu ciepła czy magazynu energii elektrycznej z rządowego programu Mój Prąd 6,0. Nabór wniosków potrwa do 29 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Program Mój Prąd 6,0. Kto może otrzymać dofinasowanie do fotowoltaiki

Warunkiem zyskania dotacji jest posiadanie mikroinstalacji fotowoltaicznej zamontowanej, opłaconej i uruchomionej zgodnie z okresem kwalifikowalności kosztów, czyli od stycznia 2021 roku oraz rozliczanej w systemie net-billing. Wcześniejsze wydatki do wniosku się nie kwalifikują.

Ile wynosi maksymalna kwota dopłaty?

Oto maksymalne limity

mikroinstalacje fotowoltaiczne - 6 tys. zł;

mikroinstalacje fotowoltaiczne plus element dodatkowy - 7 tys. zł;

magazyn energii - 16 tys. zł;

magazyn ciepła - 5 tys. zł.

Łączna kwota dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła może wynieść do 28 tys. zł. Nie może to być jednak więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?

Wniosek w programie "Mój Prąd" należy złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej mojprad.gov.pl. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu do logowania się w systemie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Potrzebna jest kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z adnotacją. Do wniosku należy też dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku wpłaty gotówką). Konieczne jest też zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Niezbędne jest również oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wypłacono już blisko 200 milionów dotacji

W ramach aktualnej edycji Mojego Prądu do 29 maja dofinansowanie otrzymało 17 487 prosumentów. W sumie otrzymali 219,77 mln zł dotacji – podaje portalsamorządowy.pl. Na instalacje fotowoltaiczne wypłacono 17 221 dotacji o łącznej wartości 107,43 mln zł, na magazyny energii elektrycznej wysłano 7321 przelewów na kwotę 105,04 mln zł, a na magazyny ciepła - 1647 przelewów na 7,3 mln zł.