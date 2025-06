Zasiłek można otrzymać w całości

Bon na zasiedlenie bez limitu wieku, rejestracja na podstawie miejsca zamieszkania, a nie adresu zameldowania, takie zmiany przyniosły bezrobotnym nowe przepisy, jakie z początkiem czerwca zaczęły obowiązywać w urzędach pracy. To nie wszystko. Rewolucja dotyczy także wypłaty zasiłku.

Reklama

Do tej pory jego wysokość zależała od stażu pracy. Jeśli ktoś przepracował łącznie do pięciu lat, wówczas przysługiwał mu zasiłek w wysokości 80 procent. Teraz zasiłek można otrzymać w całości.

Tyle teraz wynosi zasiłek dla bezrobotnych

O jakich kwotach mowa? W pierwszych dziewięćdziesięciu dniach będzie to wsparcie w wysokości 1721,90 zł i 1352,20 zł w kolejnych dniach.

– Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku i jest kwota brutto od której odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek – wyjaśniała na łamach serwisu pulshr.pl Ewa Flaszyńska z departamentu rynku pracy w resorcie pracy.

Bezrobotni po pięćdziesiątce z dotacją

W planach jest też wdrożenie systemu teleinformatycznego, który umożliwi zdalne uzyskanie pomocy w znalezieniu pracy. Co ważne zostanie uproszczone korzystanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Będzie też można wziąć pożyczkę edukacyjną w wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe regulacje przyniosły też korzystną zmianę dla tych, którzy są już po pięćdziesiątce i mają problemy ze znalezieniem pracy. Jeśli pracodawcy zdecydują się na ich zatrudnienie, przez rok będą otrzymywać dofinansowanie w wysokości 50 proc. pensji minimalnej. W przypadku zatrudnienia emeryta, dofinansowanie obejmuje dwa lata.

Tego wcześniej nie było

Co jeszcze się zmieniło? W pośredniakach mogą się zarejestrować rolnicy. Natomiast bezrobotni z rodzin wielodzietnych oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci zostali objęci priorytetową pomocą.

Nowelizacja przepisów zawiera też obowiązek publikowania przez starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej listy zawodów i stanowisk, dla których urzędy w danym sektorze nie będą wydawały zezwoleń na pracę, a także wykaz niedoborów kadrowych i listę limitów wydawanych zezwoleń.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Na liście zmian, jakie objęły rynek pracy, widnieją też cudzoziemcy. Procedury związane z ich zatrudnieniem można załatwić internetowo. Nowe regulacje zakładają obowiązek wysłania do pośredniaków wszelkich dokumentów przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi. Pracodawcy muszą informować urząd o ich statusie zatrudnienia.

W górę poszły kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Od czerwca wynoszą od 3 do 50 tys. złotych. Co więcej, będą nakładane proporcjonalnie do liczby zatrudnionych obcokrajowców. Co ważne, Straż Graniczna i Inspekcja Pracy mogą przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi.