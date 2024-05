Wprowadzenie modułu "Firma" w aplikacji mObywatel 2.0, przeznaczonej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to odpowiedź na rosnące potrzeby cyfrowego zarządzania biznesem, które znacząco ułatwia życie.

Co to jest aplikacja mObywatel 2.0?

Darmowa aplikacja mObywatel 2.0 dostępna jest do pobrania w Google Play i App Store. Umożliwia ona dostęp do wielu dokumentów cyfrowych, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy Karta Dużej Rodziny, jak również załatwianie wielu spraw urzędowych z poziomu smartfona.

Do czego służy moduł "Firma" w aplikacji mObywatel 2.0?

Moduł "Firma" w aplikacji mObywatel 2.0 zapewnia przedsiębiorcom szeroki zakres narzędzi, które pozwalają na efektywne zarządzanie danymi firmy bezpośrednio z poziomu telefonu komórkowego. Za pośrednictwem tej funkcji z aplikacji mObywatel 2.0 przedsiębiorcy mogą szybko:

Odczytać i weryfikować dane własnej firmy.

własnej firmy. Pobrać zaświadczenie w formie PDF o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prosto na swój telefon.

w formie PDF prosto na swój telefon. Udostępnić dane swojej działalności do faktur za pomocą wiadomości SMS, e-mail, czy komunikatora.

Co ciekawe, aplikacja synchronizuje się z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co pozwala na bieżące aktualizowanie i sprawdzanie statusu firmy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zmian w statusie działalności, takich jak jej zawieszenie czy wznowienie.

Kiedy może się przydać moduł "Firma" w aplikacji mObywatel 2.0?

Moduł "Firma" w aplikacji mObywatel 2.0 znajduje swoje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach, które mogą spotkać przedsiębiorców. Przykładem może być sytuacja podczas zakupów firmowych w sklepie, gdzie przedsiębiorca potrzebuje faktury na dane firmy. Zamiast pamiętać numer NIP czy inne istotne informacje, wystarczy, że otworzy aplikację mObywatel 2.0. W module "Firma" znajdzie wszystkie niezbędne dane do faktury.