Co należy zrobić, aby skorzystać z systemu e-Doręczeń?

Jak wskazała Poczta Polska, aby korzystać z systemu e-Doręczeń, należy założyć adres do e-Doręczeń (ADE). W tym celu trzeba wysłać wniosek z Konta Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl; dokument można podpisać elektronicznie. Następnie należy aktywować adres, który automatycznie zostanie dodany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Kolejny krok to aktywacja skrzynki do e-Doręczeń; instrukcja zostanie wysłana mailem - wskazała Poczta.

Co umożliwiają e-Doręczenia?

Posiadając ADE, przedsiębiorca może prowadzić elektroniczną korespondencję (równoważną prawnie z tradycyjnymi listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru) z innymi podmiotami korzystającymi z systemu - podkreślono w komunikacie. Za pomocą skrzynki ADE można też aktywować usługę Poczty Polskiej "e-Polecony". W odróżnieniu e-Doręczeń, e-Polecone służą do korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi np. między dwiema osobami fizycznymi lub przedsiębiorcą a osobą fizyczną - wyjaśniono.

Początkowe problemy z systemem

Od 1 stycznia br. system e-Doręczeń stał się obowiązkowy dla wielu instytucji publicznych, takich jak samorządy czy urzędy. Część z nim mierzyło się z problemami technicznymi, m.in. z kilkudniowym oczekiwaniem na nadanie przesyłek, które już są w systemie, pobieraniem załączników, czy brakiem niektórych elementów w wiadomościach, co potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji.

W styczniu Poczta Polska podała, że większość problemów została rozwiązana. Na początku lutego Patrycja Grebla-Tarasek ze Związku Powiatów Polskich (ZPP) przekazała jednak, że 7 proc. przesyłek nadanych ze starostw w ostatnim tygodniu stycznia nadal oczekiwało na doręczenie.

Wiceprezes Poczty Polskiej ds. cyfryzacji Dariusz Śpiewak mówił w lutym PAP, że główną przyczyną styczniowych opóźnień w e-Doręczeniach była nieprawidłowa integracja systemów w jednostkach samorządu terytorialnego. Przyznał, że problemy z integracją zdiagnozowano u 34 podmiotów na 200 tys., co spowodowało "zacinanie się systemu, tak jak się to dzieje przy atakach DDoS".

Pod koniec lutego Poczta Polska zadeklarowała, że jest gotowa na rozszerzenie obowiązku e-Doręczeń od 1 kwietnia; tego dnia do systemu dołączy kilkaset tysięcy nowych użytkowników.

E-doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru, który ma ułatwić sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami. (PAP)