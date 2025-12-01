Badanie zostało przeprowadzone przez Imas International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów we październiku 2025 r. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.

Tym instytucjom Polscy nie ufają

Jak podano w publikacji, aż 71 proc. respondentów uważa, że sklepy internetowe nie powinny mieć prawa do gromadzenia numerów identyfikacyjnych klientów. Nieufność ta dotyczy nie tylko zakupów online, ale także hoteli, biur podróży czy wypożyczalni.

Z przeprowadzonego badania wynika, że tylko 7 proc. ankietowanych przyznało, że podało PESEL podczas zakupów online, 14 proc. udostępniło go wypożyczalniom samochodów i sprzętu, 15 proc. administratorom stron i aplikacji, 16 proc. biurom podróży, a 17 proc. hotelom.

Te instytucje są godne zaufania

W przeciwieństwie sklepów, hoteli, biur podróży czy wypożyczalni, urzędy, banki i placówki medyczne postrzegane są jako instytucje godne zaufania, bo to im najczęściej powierzamy numer PESEL, wierząc, że instytucje te wiedzą, jak go chronić.

Aż 86 proc. respondentów przyznało, że udostępniło go w urzędach administracji publicznej. Na kolejnych miejscach znalazły się banki i firmy ubezpieczeniowe (79 proc.), publiczne placówki medyczne (78 proc.) oraz pracodawcy (74 proc.). Znacznie rzadziej PESEL trafia do operatorów telekomunikacyjnych (54 proc.) i prywatnych gabinetów lekarskich (53 proc.).

Kobiety są bardzie nieufne

Ankieta wykazała, że różnice w podejściu do udostępniania PESEL-u występują również pomiędzy płciami. Wynika z niej, że przypadku sklepów internetowych 12 proc. mężczyzn powierzyło im ten numer, podczas gdy odsetek wśród kobiet wyniósł tylko 3 proc. Największa różnica widoczna jest jednak w przypadku wypożyczalni: 22 proc. mężczyzn podało PESEL, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi zaledwie 7 proc.

– Coraz więcej Polaków rozumie, że dane osobowe to cyfrowa waluta, a numer PESEL może zostać skopiowany, sprzedany lub wykorzystany bez ich zgody choćby w celach marketingowych, a w skrajnym przypadku do popełnienia przestępstwa ­­- skomentował wyniki badań ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd. Dodał jednak, że niepokoi go wysoki odsetek mężczyzn, którzy udostępnili swój PESEL np. w wypożyczalniach samochodów. „Wystarczy jeden nierozważny ruch, by narazić się na poważne problemy prawne lub finansowe” - przestrzega.