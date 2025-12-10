Bony tylko do końca 2025 r. Resort apeluje - nie zwlekajcie z zakupem
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że nauczyciele, którzy otrzymali bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego, mają czas na jego realizację jedynie do 31 grudnia 2025 r.
Bon można wykorzystać wyłącznie u przedsiębiorców zarejestrowanych w programie „Laptop dla nauczyciela”.
Resort przestrzega przed odkładaniem zakupów na ostatni moment – od 1 stycznia 2026 r. bony wygasają, a niewydane środki przepadają.
Ważne przypomnienie dla przedsiębiorców - wnioski nie wysyłają się same
Ministerstwo kieruje również komunikat do przedsiębiorców uczestniczących w programie. Kluczowe zalecenia obejmują:
- terminowe składanie wniosków rozliczeniowych,
- niezwłoczne korygowanie wniosków, jeżeli wystąpią błędy,
- pilne złożenie wszelkich zaległych wniosków, aby rozliczyć transakcje wykonane z użyciem bonów.
Co istotne: wnioski generowane w systemie po zakończeniu miesiąca nie są automatycznie przekazywane do Ministerstwa Cyfryzacji. Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie je złożyć, postępując zgodnie z instrukcją obsługi systemu.
Jak działa program „Laptop dla nauczyciela”? Kto ma prawo do bonu?
Program funkcjonuje od września 2023 r. i obejmuje jednorazowy bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.
Uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy pozostawali w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w:
- szkołach podstawowych,
- szkołach ponadpodstawowych,
- szkołach artystycznych,
- placówkach publicznych i niepublicznych.
Program ma wspierać rozwój kompetencji cyfrowych polskich pedagogów oraz podnieść jakość narzędzi dydaktycznych w szkołach.
Gdzie szukać pomocy? Infolinia i kontakt mailowy
Osoby mające pytania dotyczące bonów, procedur czy działania systemu mogą kontaktować się z Ministerstwem Cyfryzacji:
- Infolinia: (42) 253 54 36
- E-mail: LDNpomoc@coi.gov.pl
Godziny dostępności infolinii:
poniedziałek–piątek: 07.00–18.00,
sobota: 10.00–18.00.